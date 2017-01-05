Караганда. 4 января. Kazakhstan Today - В Шахане не могут найти кочегара котельной обрушившегося дома.

Кочегар, обслуживающий дом, в котором произошел взрыв, до сих пор не найден. Сначала предполагали, что его завалило бетонными плитами. Но когда спасатели разобрали завалы, в подвале тела не нашли, передает Kazakhstan Today.

Между тем сегодня жители Шахана отправили по электронной почте обращение в правительство, подписанное десятью членами местного органа самоуправления. Они требуют решить вопрос теплоснабжения в поселке.

"Трагедии можно было бы избежать, если бы в Шахане была построена котельная, проектно-сметная документация которой прошла экспертизу. Строительство же самой котельной было обещано властями на областном уровне в 2013 году, но затянулось в связи с отсутствием средств в бюджете. Требуем на правительственном уровне решить вопрос строительства котельной в поселке Шахан", - говорится в письме.

Сегодня в поселке похоронили пятерых погибших - семью Андроповых, мать и ребенка Галышевых, пишет nv.kz

Сообщается, что на похоронах собралось много народа. Местные активисты, воспользовавшись случаем, стали рассказывать прессе о наболевшей проблеме отопления. "Сколько ругаемся, сколько кричим - нас никто не слышит. Может быть, сейчас на нас обратят внимание. Большую цену пришлось заплатить Шахану. А что делать? Исполнительная власть пытается сейчас обвинить население, списать всю ответственность за случившееся на простых жителей. Звучат заявления о том, что котельная находилась на балансе домового комитета. Но ведь люди были вынуждены поставить котел! Пятиэтажные дома не приспособлены для того, чтобы отапливаться буржуйками! Там нет дымоходов. Людям ничего не оставалось, кроме как ставить котел. И ведь именно акимат им этот вариант подсказал. А потом каждой осенью поселковый аким отчитывался о готовности котлов к зимнему сезону!" - рассказала общественница Светлана Ержуманова.

Всего в Шахане установлено 19 АСО. Аким Шахана отмечает, что работу котлов никто никогда не контролировал. Жители сами нанимали кочегаров, платили им и закупали уголь.

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