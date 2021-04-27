В Шахтинске сменился аким

ШАХТИНСК. 26 АПРЕЛЯ - Акимом Шахтинска назначен Аскербек Халтонов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Акимом Шахтинска стал Аскербек Халтонов, до назначения работавший руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области. На этом посту он сменил Сержана Аймакова, возглавлявшего город около шести лет.

В ходе внеочередной сессии городского маслихата с участием акима области Жениса Касымбека депутаты единогласно одобрили кандидатуру Аскербек Халтонов на пост акима Шахтинска, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Глава региона представил активу нового акима города. Он поблагодарил Сержана Аймакова за проделанную работу и поставил перед новым руководителем города ряд задач по социально-экономическому развитию Шахтинска.

Аскербек Халтонов трудовую деятельность начал в АО "Караганды жолдары", был дорожным рабочим, затем работал мастером, главным инженером, заместителем начальника. В апреле 2005 года пришёл на госслужбу. Трудился в областном управлении при Министерстве транспорта и коммуникаций. Затем был переведён в аппарат акима области, где возглавлял отдел строительства, связи и дорожно-транспортной инфраструктуры. Был заместителем акима Октябрьского района города Караганды. С июля 2017 года по настоящее время работал руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

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