Система Orphus

В шести областях объявили штормовое предупреждение

25.12.2021, 19:36 18786
В шести областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 25 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 26 декабря на северо-западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер южный, порывы до 15-20 метров в секунду. В городе Атырау 26 декабря ожидается ветер южный порывы до 15-20 метров в секунду.
 
Днем 26 декабря на северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель, ветер юго-восточный, порывы до 15-20 метров в секунду. В городе Актобе днем 26 декабря ожидается юго-восточный ветер, порывы 18 метров в секунду.
 
Ночью 26 декабря на юге Кызылординской области ожидается гололед.
 
Утром и днем 26 декабря в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе, в горных, предгорных районах области ожидаются туман, гололед. В горных районах низовая метель. Ветер северо-восточный, в горных районах до15-20 метров в секунду. 
 
В городе Шымкенте утром и днем 26 декабря ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами ожидаются туман, гололед. В Туркестан 26 декабря временами ожидаются туман, гололед.
 
26 декабря на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед, на севере области низовая метель. Ветер южный, юго-западный, до 15-20, на севере, северо-востоке области порывы до 23-28 метров в секунду. В Уральске 26 декабря ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, до 15-20, ночью порывы до 23 метров в секунду.
 
26 декабря на востоке, юге Карагандинской области ожидается туман.
 

Комментарии

новости по теме

В Актау более 140 дольщиков год не могут въехать в элитный ЖК

25.12.2021, 20:41 15996
АКТАУ. 25 ДЕКАБРЯ - В Актау более 140 дольщиков год не могут въехать в элитный ЖК. Жилой комплекс не достроен, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает astanatv.kz, ключи люди должны были получить еще в канун прошлых новогодних праздников, но жилой комплекс "Шахар Плаза" даже не достроен, не говоря об отделке. При этом подавать в суд на застройщика владельцы жилья боятся.
 

Сначала застройщик ссылался на пандемию, потом на отсутствие денег, но нас почему это должно волновать? Нам нужны квартиры, за которые мы заплатили деньги и которые нам обещали. Мы не подавали в суд, потому что не хотим, чтобы его посадили, пусть или достроит дом, или этим займется другой застройщик", - говорит вкладчик Бергали Сейтмагамбетов. 

 
Вкладывать деньги в строительство жилого комплекса актаусцы начали в 2018 году. По обещаниям застройщика, получить квартиры они должны были 31 декабря прошлого года. Люди вложили от 4 до 16 миллионов тенге, но дом до сих пор не завершен. Сам застройщик уверяет, что на сдачу объекта повлияло и то, что люди неактивно вкладывают деньги в свое будущее жилье, поэтому ЖК при самом оптимистичном прогнозе элитный ЖК сдадут лишь в первом квартале 2023 года.
 

Мы не избегаем ответственности и настроены закончить этот ЖК своим трудом, своими силами. Если есть, какие-то пайщики, не готовы вкладывать ежемесячную оплату и не готовы ждать, то мы просим прийти, написать заявление. Мы за последние 10 месяцев около 40 пайщикам вернули их паевые взносы. С этим у нас проблем нет", - заявил менеджер компании застройщика Олжас Толеуханов.

 
Застройщик имеет документы лишь на строительство дома, но никак не на деньги дольщиков, то есть работать по договорам долевого участия компания вроде как не вправе, говорят местные чиновники.
 

В данном случае я так и говорю, что это взаимоотношения между застройщиком и между физическими лицами. В любом случае это наши граждане, граждане республики Казахстана, области, поэтому мы будем всевозможные меры принимать, чтобы им помочь", - сообщает заместитель акима города Актау Малик Абдыкадыров.

 
Такие же обещания замакима озвучивал в минувшем январе, но пока от слов до действий, судя по сегодняшним возмущениям людей, дело не дошло. В этот раз чиновник сообщил, что намерены привлечь Казахстанскую жилищную корпорацию, чтобы довести до ума подобные долгострои, но это в том случае, если дом признают проблемным.
 
 

На трассе Ушарал - Достык открыто движение для всех видов автотранспорта

25.12.2021, 20:11 18036
ТАЛДЫКОРГАН. 25 ДЕКАБРЯ - На трассе Ушарал - Достык открыто движение для всех видов автотранспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

25 декабря 2021 года, с 17.30, открыто движение на автодороге республиканского значения Ушарал - Достык (с 84-го по 184-й километры) для всех видов автотранспорта", - сообщили в своем instagram ДЧС Алматинской области. 

 
 

В Нур-Султане почтили память воинов-афганцев

25.12.2021, 17:44 24216
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 25 ДЕКАБРЯ - В Нур-Султане у мемориала казахстанцам, павшим при исполнении интернационального долга в Афганистане прошло памятное мероприятие, которое было посвящено сорок второй годовщине со дня ввода ограниченного воинского контингента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе Министерстве обороны РК, участие приняли ветераны войны в Афганистане, представители оборонного ведомства и других силовых структур, воспитанники Военного колледжа Министерства обороны имени Героя Советского Союза, Халык Кахаhманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.
 

Афганистан - не просто страница нашей истории. Это - символ выполнения воинского долга, стойкости и мужества солдат, силы веры и патриотизма. Мы всегда будем чтить память о тех, кто мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг", - отметил в своем выступлении ветеран войны в Афганистане, заместитель начальника департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Мукан Дюсекеев.

 
В настоящее время в Казахстане живут более 15 тысяч участников войны в Афганистане.
 
Памятное мероприятие организовано Общественным объединением "Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане", Министерством обороны и акиматом города Нур-Султана.
 
 

Ревизоры из Атырау обратились к Токаеву с коллективным заявлением на своего руководителя

25.12.2021, 15:35 29566
АТЫРАУ. 25 ДЕКАБРЯ - В Атырау ревизоры обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву с коллективным заявлением на своего руководителя, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Письмо от 1 декабря было направлено на имя президента РК Касым-Жомарта Токаева, Генерального прокурора РК Гизата Нурдаулетова, председателя КНБ РК Карима Масимова, председателя Агентства РК по противодействию коррупции Марата Ахметжанова и председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Натальи Годуновой", - сообщает azh.kz.

 
Издание пишет, что в своем письме-обращении сотрудники приводят факты нарушений со стороны Равиля Тюлебаева, просят объективно их проверить и принять соответствующие меры. Они утверждают, что имели место неоднократный сбор денег с подчиненных, трата без пользы бюджетных средств, оскорбления сотрудников, их принуждение к незаконным проверкам, принудительная работа в выходные дни.
 

Например, пишут, что 12 ноября этого года, в канун профессионального праздника Дня финансиста на расчетные счета пятерых членов у руководителя аппарата были переведены премии, а потом 10% от них якобы забрало начальство. Утверждают, что без бюджетной заявки и без особой на то необходимости были закуплены кофемашина за 249 991 тенге, электрокофеварка за 279 990 тенге, микропечь и увлажнитель воздуха за 92 440 тенге и длинный ковёр за 180 000 тенге. Кроме того, по словам авторов письма, через портал госзакупок был заключён договор на полировку и шумоизоляцию служебного автомобиля за 672 тысячи тенге - опять же трата бюджетных средств, по их мнению, ненужная", - сообщает издание.

 
 

Разворот МКС снял на видео космонавт

25.12.2021, 13:14 35481
Разворот МКС снял на видео космонавт
Фото: кадр из видео
МОСКВА. 25 ДЕКАБРЯ - Разворот МКС снял на видео космонавт Петр Дубров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В четверг приборно-агрегатный отсек грузового корабля "Прогресс-М-УМ" отстыковался от узлового модуля "Причал" Международной космической станции. Удалось запечатлеть для вас исторические кадры этого события, а еще в самом начале - разворот МКС", - написал в своем instagram Петр Дубров.


 

Открыто движение по главной магистральной эстакаде в районе рынка "Алтын Орда"

25.12.2021, 12:52 37796
Открыто движение по главной магистральной эстакаде в районе рынка "Алтын Орда"
Фото: Пресс-служба МИИР РК.
АЛМАТЫ. 25 ДЕКАБРЯ - Открыто движение по главной магистральной эстакаде на участке "Алматы-Райымбек", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

25 декабря 2021 года с участием министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова и акима Алматинской области Каната Бозумбаева состоялось открытие движения по новой главной магистральной эстакаде на участке "Алматы-Райымбек" в районе рынка "Алтын Орда", - сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

 
На участке автодороги построена главная магистральная эстакада, разворотная эстакада по типу "Подкова", мост через реку Аксай и надземные пешеходные мосты. Кроме того, для транзитного, общественного и местного транспортов на протяжении 4 километров построена 10 полосная дорога с переустройством инженерных коммуникаций.
 
Отмечается, что к реализации привлечено свыше 200 рабочих и 50 единиц техники, в том числе сложные вспомогательные сооружения и оборудования для охвата работ по всей протяженности монолитного пролетного строения.
 

Открытие движения придаст положительный эффект в части увеличения пропускной способности на данном участке, повышения удобств для населения и решения проблем инфраструктуры для ведения бизнеса граждан, учитывая расположение крупных рынков "Алтын Орда", "Барлык" и торгово-развлекательного центра "Молл Апорт", - сообщили в ведомстве.

 
 

В Алматинской области из-за непогоды на участке трассы Ушарал - Достык ограничено движение

25.12.2021, 10:57 39591
В Алматинской области из-за непогоды на участке трассы Ушарал - Достык ограничено движение
ТАЛДЫКОРГАН. 25 ДЕКАБРЯ - В Алматинской области из-за погодных условий на участке трассы Ушарал - Достык ограничено движение, передает KAZAKHSTAN TODAY. ?
 

С 9.30 25 декабря 2021 года, в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, ограниченная видимость) закрыто движение для грузового автотранспорта на автодороги республиканского значения Ушарал - Достык (с 84 по 184 километра)", - сообщили в своем instagram ДЧС Алматинской области.

 
В департаменте по чрезвычайным ситуациям попросили граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями передаваемых службой 112.
 
При выезде в дальнюю дорогу ознакомится с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.
 
 

Какая погода ожидает казахстанцев в субботу, рассказали синоптики

25.12.2021, 08:53 35561
Какая погода ожидает казахстанцев в субботу, рассказали синоптики
НУР-СУЛТАН. 25 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 25 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на большей части территории Казахстана. И только в западных и южных регионах в результате атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, усиление ветра, на западе с низовой метелью. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, на западе - туман.
 
В Карагандинской области на юго-западе ожидается низовая метель, на севере, юго-востоке туман. 
 
В Кызылординской области на севере ожидается туман, ночью и утром в центре, на юге - гололед. 
 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гололед, туман, на северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер усиление ветра до 17-22 метров в секунду.
 
Днем на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.
 
На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской, на севере АтыраускойМангистаускойВосточно-Казахстанской, на западе Костанайской областей ожидается туман, на западе, в центре Восточно-Казахстанской области усиление ветра до 15-20, днем порывы до 23 метров в секунду.
 
На дорогах Павлодарской области ожидается гололедица.
 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов