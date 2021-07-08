В Шымкенте и ряде областей объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Туркестанской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Акмолинской областей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", утром и днем 8 июля в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер юго-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем 8-9 июля на большей части области сохраняется сильная жара, 40-42, в пустынных районах очень сильная жара, 45 градусов.

В Шымкенте днем 8 июля ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, сохраняется сильная жара, 40-42 градуса.

8 июля в Атырауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду.

8 июля в Мангистауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 8 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

8 июля в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 25 метров в секунду. Днем сохраняются сильная жара, 42 градуса, чрезвычайная пожарная опасность.

8 июля в Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, пыльная буря. Ветер восточный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали , какая погода ждет казахстанцев в ближайшие трое суток - 8-10 июля.

В ряде областей Казахстана в июле ожидается экстремальная засуха.

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