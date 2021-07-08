НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие трое суток - 8-10 июля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Циклон, сформировавшийся на севере Каспийского моря, и связанные с ним фронтальные разделы с 8 по 10 июля будут смещаться в северо-восточном направлении, охватывая при этом всю территорию Казахстана, в связи с чем пройдут дожди: на западе, северо-западе, севере, в центре и на востоке - сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом, порывистым ветром", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе температура воздуха ночью прогреется до 13-23 градусов тепла по Цельсию, а днем - до 23-32 градусов.

На севере, северо-западе республики: ночью ожидается от +10 до +21 градуса тепла по Цельсию, в дневное время столбики термометров достигнут отметок 20-28 градусов выше нуля.

В центре и на востоке страны ночью 13-23 градусов тепла, днем от +25 до +37 градусов по Цельсию, а на юге и юго-востоке Казахстана ожидается ночная температура от +18 до +25 градусов по Цельсию, дневная - от +30 до +42 градусов по Цельсию.

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