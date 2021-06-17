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В СКО зафиксированы случаи птичьего гриппа

16.06.2021 5320
В СКО зафиксированы случаи птичьего гриппа
Фото: novostipmr.com
ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 ИЮНЯ - В Северо-Казахстанской области зарегистрированы случаи заболевания диких уток птичьим гриппом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Айыртауском районе региона дикие утки погибли от вируса птичьего гриппа. Диагноз подтвердился у нескольких уток, погибших на озере Саумалколь, сообщает Петропавловск.news.
 
По словам главного специалиста отдела ветконтроля Айыртауского района Бауржана Умурзакова, 5 диких уток-нырков проверили на вирус птичьего гриппа после гибели на озере Саумалколь в райцентре Айыртауского района. 15 июня диагноз подтвердили столичные специалисты. 
 
Выявленное количество заболевших птиц не считается опасным, вводить карантин по птичьему гриппу в Айыртауском районе не собираются.
 
Напомним, в конце марта в Минторговли заявили, что одной из основных причин роста цен стало сокращение производства яиц в 2020 году вследствие падежа в 2020 году из-за птичьего гриппа на 8,4%. По данным Ассоциации яичных производителей Казахстана, падеж составил 2,6 миллиона кур-несушек. 
 
В начале июня в провинции Цзянсу на востоке Китая выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. 
 

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