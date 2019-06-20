В среду на большей территории Казахстана сохранится неустойчивая погода

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов сегодня на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут дожди, лишь на юге и юго-западе республики погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, возможен град, на севере местами туман, днем шквал.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области днем шквал. Днем в Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Алматинской, ночью и утром Акмолинской, днем Туркестанской, Костанайской, Карагандинской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области днем местами ожидается сильная жара.

В Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, местами Актюбинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Костанайской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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