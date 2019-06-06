В среду погода без осадков ожидается лишь на западе и юге Казахстана

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут дожди, на севере местами сильные, лишь на западе и юге республики - погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, пыльная буря, шквал, возможен град, на севере местами туман.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, шквал, возможен град, ветер 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20, днем порывы 25 метров в секунду, днем местами шквал, возможен град.

В Карагандинской области местами ожидаются шквал, возможен град, ветер 15-20 метров в секунду. В Павлодарской, Жамбылской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, днем местами шквал, возможен град.

В Алматинской, Костанайской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, возможен град. В Туркестанской области местами ветер 15-20 метров в секунду, днем шквал. Днем в Кызылординской области местами ожидается ветер 15-20, порывы 23 метра в секунду, с пыльной бурей.

В Атырауской, Актюбинской, днем Западно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области ночью и утром местами ожидается туман, днем ветер 15-20 метров в секунду. В Мангистауской областях днем местами ожидается сильная жара.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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