В столице дороги начали мыть шампунем (ВИДЕО)

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане дороги начали мыть шампунем, сообщил на своей странице в Facebook аким города Бахыт Султанов, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня впервые начали мойку столичных дорог специальным моющим средством - шампунем для дорожного покрытия. Его применение способствует очищению асфальта от остатков противогололедных материалов, истертых покрышек, нефтеотходов и масляных пятен, образовавшихся за зимний сезон. Простой водой это сделать невозможно. А нам очень важно, тщательно вымыть улицы перед нанесением дорожной разметки, чтобы она лучше держалась", - сообщил аким.

По его словам, моющее средство улучшит сцепление автомобильных шин с дорожным покрытием, которое приведет к безопасному торможению.

Использование этого шампуня коммунальными службами послужит улучшению качества дорог и безопасности наших водителей.

Моющее средство не выделяет вредных веществ, так как шампунь для дорог безвреден для окружающей среды. Впереди у коммунальных служб Нур-Султана еще много работы, дороги будут чистить столько раз, сколько потребуется, день за днем приближая летнюю чистоту и свежесть", - говорится в сообщении.





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