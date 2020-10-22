В столице и ряде областей объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане днем 22 октября ожидается ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90%.

22 октября в Туркестанской области местами ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

Ночью 22 октября на севере Актюбинской области ожидаются небольшие осадки (преимущественно снег), туман, слабый гололед. Вероятность шторма составляет 85-90%.

22 октября в Кызылординской области местами сохраняется ветер западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-100%.

22 октября в Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90%.

22 октября в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 70-75%.

22 октября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

22 октября в Восточно-Казахстанской области ожидается ветер южный, юго-западный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

22 октября в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

22 октября в Северо-Казахстанской области днем на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед. Ветер западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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