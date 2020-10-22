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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

21.10.2020 5995

Алматы. 21 октября. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 22-24 октября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

"На территорию Казахстана будет оказывать влияние циклон из районов Скандинавии, который принесет с собой влажные и холодные воздушные массы. С ним придут осадки, в виде дождя с переходом в снег, на юго-востоке и востоке сильные", - сообщает РГП "Казгидромет".

Местами будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра. На востоке в горных и предгорных районах к концу недели - с низовой метелью. В ночные часы столбики термометров на севере и в центре страны опустятся до 5-13 мороза, а в южных регионах местами до 3 мороза.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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