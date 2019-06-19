Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - В столице среди бездомных нашли пропавшую без вести жительницу Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане, на территории района Байконыр, прошло мероприятие "Участок", в рамках которого полицейские проверили места скопления лиц без определенного места жительства, такие как теплотрассы, свалки, заброшенные здания и подвалы. Основная цель мероприятия - выявления лиц без определенного места жительства, наркопритонов и других возможных мест пребываний нелегалов и подучетного контингента, сообщила пресс-служба столичного департамента полиции.

За два дня участковые инспекторы доставили в Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации акимата Нур-Султана около 40 бездомных, где им оказали медицинскую помощь.

Среди доставленных лиц была установлена 39-летняя жительница Акмолинской области, которая считалась без вести пропавшей. В настоящее время она передана близким родственникам", - отметили в ведомстве.

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