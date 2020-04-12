В субботу на большей части Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - В субботу, 11 апреля, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние обширный антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Лишь юг и юго-восток республики будут под влиянием южного циклона, здесь местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер. Местами по республике ожидается туман", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Алматинской области ночью и утром местами ожидаются туман, в районе Жаланашколя днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, днем в Кызылординской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области с грозой.

В Костанайской, Карагандинской, ночью и утром в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидается туман.

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