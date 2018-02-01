В Талдыкоргане планируют запустить назидательную программу "Гибратты казына"

Талдыкорган. 1 февраля. Kazakhstan Today - Чтобы предотвратить вовлечение населения в нетрадиционные религиозные течения, представители управления по делам религий Алматинской области планируют запустить назидательную телевизионную программу "Гибратты казына", передает Kazakhstan Today.

Информационно-энциклопедическая программа будет выходить на местном телеканале "Жетісу" один раз в два месяца. Она и рассчитана она на самый широкий круг зрителей, сообщил руководитель управления по делам религий Рахмет Есдаулетов.

"В области активно ведется работа по устранению нетрадиционных течений, и регулированию в сфере взаимодействия с религиозными объединениями. Продолжая традицию прошлых лет, вместо духовных встреч "Рухани кештер", мы планируем запустить программу "Гибратты казына". Своего рода диалоговую площадку, на которой будем обсуждать сформировавшуюся религиозную ситуацию, проблемы, возникающие у жителей области и прочие вопросы сферы духовного развития и религиозных взглядов. После назначения главного имама, в целях повышения квалификационного уровня имамов и проповедников, в регионе будут проводиться месячные курсы. Это поможет избежать вовлечения молодежи в нетрадиционные объединения", - сказал он.

За прошедший год управление провело множество мероприятий в рамках реализации государственной политики. Был выпущен сборник по итогам пилотного проекта "Рухани керуен", который организован по программе главы государства "Рухани жангыру". В прошлом году специально оборудованные автобусы объездили 16 районов и 3 города Алматинской области. Сборник хранит в себе результаты всех встреч специально созданной рабочей группы с населением региона.

Отмечается, что при поддержке акима Алматинской области создан реабилитационный центр, в котором получают консультации люди, ставшие участниками деструктивных религиозных течений.

"Одним из ведущих направлений нашей деятельности является религиозная реабилитация. В нашем центре работают профессиональные специалисты и опытные теологи, которые оказывают реабилитационную помощь всем пострадавшим от идей радикальных религиозных течений. Для правильной пропаганды религиозных течений и повышения грамотности населения, наше управление следит за тем, чтобы литература, распространяемая среди народа, проходила специальную экспертизу. Также нами создан сборник "Алматы облысынын діни ахуалы", в котором подробно описано количество религиозных объединений, их деятельность и мероприятия по работе с населением. Сейчас мы формируем интернет-библиотеку, которая будет служить для повышения религиозной грамотности", - сказал Есдаулетов.

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