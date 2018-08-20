В Талдыкоргане рассказали о праздновании Курбан айта

Талдыкорган. 20 августа. Kazakhstan Today - Конференция, посвященная великому для всех мусульман празднику Курбан айт была проведена на информационной площадке региональной службы коммуникаций Алматинской области. Понятие "курбан" на арабском языке означает "сближение с Аллахом". В этот день проводят жертвоприношения ради Всевышнего, передает корреспондент агентства.

В ходе мероприятия главный имам центральной мечети "Иман", представитель ДУМК по Талдыкоргану Ардак Оразбаев, поздравил всех горожан и рассказал, как правильно проводить главный мусульманский праздник.

"Курбан айт - праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после окончания поста Ораза, каждый год на десять дней раньше. Каждый мусульманин должен принять участие в утренней молитве. После чего совершается жертвоприношение, которое в сумме равняется 85 граммам золота или суммой в денежном эквиваленте. Мясо делят на три части, первую часть раздают нуждающимся, вторую гостям и лишь третью часть оставляют себе", - пояснил Оразбаев.

По словам главного имама, в жертву можно принести годовалого барана или козу, двухлетнюю корову или пятилетнего верблюда. В свою очередь, один баран или коза приносится в жертву за одного человека, а вот двухлетнюю корову или пятилетнего верблюда могут пожертвовать семеро человек. Главное, чтобы у людей было благое душевное намерение. Нельзя приносить в жертву хромых, слепых или больных животных. А также животных, у которых сломаны рога или отрезаны уши. Также необходимо учесть правило жертвоприношения, то есть соблюдение временных ограничений.

Правильное время жертвоприношения - после прочтения праздничного Айт намаза в первый день и на третий день до захода солнца.





Отметим, что празднование Курбан айта продолжится проведением различных спортивных мероприятий. Так, в Талдыкоргане состоится масштабный марафон протяженностью четыре километра. Марафон стартует от улицы Алдабергенова, пройдет по новому проспекту Астана до улицы Балапанова и завершится на улице Ракишева. Победителям будут вручены ценные подарки, дипломы и призы.

"В этот день семь автобусов маршрута "24" и таксисты будут возить пассажиров бесплатно", - подытожил главный имам.

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