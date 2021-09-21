ТАЛДЫКОРГАН. 20 СЕНТЯБРЯ - В Талдыкоргане прошел пленэр по случаю 20-летия Алматинской области с участием 85 художников, передает KAZAKHSTAN TODAY

В парке Жастар, у флагштока прошел пленэр с участием 85 художников, среди которых были как профессионалы, так и любители, а также начинающие художники в лице студентов, школьников и воспитанников художественных школ.

Главная задачей было нарисовать одну из достопримечательностей города.

За 20 лет наш областной центр преобразился до неузнаваемости. Возведено много уникальных архитектурных строений. И мы хотели бы показать достопримечательности города Талдыкоргана глазами художников - как профессиональных, так и начинающих. А 22 сентября подведём итоги и планируем организовать сборную выставку", - отметил руководитель управления культуры, архивов и документации Алматинской области Марлен Кольбаев.

Участники мероприятия продемонстрировали разнообразие художественных стилей в написании картин.

Наш Талдыкорган за эти годы обрёл невероятный эстетический облик. Для нас большое удовольствие изображать красоты любимого города. Для своей сегодняшней работы я выбрал фонтан в виде тайказана, который находится на Центральной площади. Я хочу продемонстрировать сочетание национальных элементов с современной архитектурой", - поделился член союза художников Казахстана Есет Дауренбаев.

Данное мероприятие, имеет большое значение для будущих профессиональных художников. Это большой опыт и возможность поучиться у ветеранов изобразительного искусства.

Я очень люблю рисовать. Уже пятый год посещаю кружок по рисованию. Сегодня для конкурса выбрала наш красивый новый театр. Я часто там бываю. Для меня это самое необычное здание. Я стараюсь повторить в своем рисунке его красоту и надеюсь, что моя работа понравится всем", - сказала участница 11-летняя Коркем Кайраткызы.

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