В Талдыкоргане состоялась презентация книги о путешествии британцев в Жетысу

Талдыкорган. 21 августа. Kazakhstan Today - В рамках программной статьи Лидера нации "Рухани жангыру" в Талдыкоргане состоялась презентация книги британского писателя и исследователя Джона Масси Стюарта "Томас, Люси и Алатау: Приключения Аткинсонов в Сибири и казахской степи", передает корреспондент агентства.

История повествует о путешествии известного архитектора, путешественника, художника, первого британца, посетившего Казахстан - Томаса Витлама Аткинсона и его семье. Впервые Томас Аткинсон посетил Казахстан в 1844 году. Он совершил путешествие через Урал к Алтаю. В этом нелегком пути художника и исследователя сопровождала супруга Люси.

Через год они достигли подножья Алатау. Именно в этой местности появился на свет их сын - Алатау Тамшыбулак Аткинсон, чьи потомки спустя полтора столетия решили посетить малую родину своего прадеда и земли, где путешествовали их знаменитые предки. Мальчика назвали в честь горной цепи Джунгарского Алатау и живительного источника Тамшыбулак, на территории которого Аткинсоны находились в период появления чада.

Изучением путешествия Аткинсонов я занимался на протяжении 20 лет. В книге подробно описаны особенности культуры местного населения. И представлены иллюстрации, большинство из которых были нарисованы вручную Томасом Аткинсоном. Томас рисовал красивые пейзажи и вел подробный дневник, в котором описывал быт и культуру местного народа. Кроме этого, это лишь первая часть книги, в планах выпустить вторую часть этой увлекательной истории", - рассказал автор книги Джон Масси Стюарт.

Интересный факт: потомка Алатау Тамшыбулак Аткинсона назвали в честь великого предка, родившегося в Казахстане.

К слову, книги были изданы в прошлом году в Великобритании.

Джон Масси Стюарт - писатель, лектор, фотограф, эколог. Он был одним из основателей Лондонской инициативы по охране окружающей среды в России, специальным советником Палаты общин по экологическим исследованиям и делегатом на расширенном семинаре НАТО по экотуризму на озере Байкал в Сибири.

Встреча с жетысусцами и презентация книги прошла увлекательно и продуктивно. Аудитория и журналисты тепло встретили гостей. Автор рассказал о процессе создания книги и о жизни путешественников.

Мероприятие состоялось при поддержке управления внутренней политики Алматинской области.

В рамках реализации программы "Рухани жангыру" в Жетысу состоялась презентация книги британского писателя, написавшего книгу про путешествие Томаса Аткинсона и его жены Люси на территории Алматинской области. Книга была издана на собственные средства Джона Масси Стюарта. Думаю, в последующем история будет вызывать большой интерес у молодежи и англоязычной публики. Мы надеемся после презентации книги перевести ее на казахский и русский языки. И пропагандировать внутренний туризм на мировой арене", - поделился руководитель управления внутренней политики Алматинской области Рустам Алпысбаев.

Автор приехал в Казахстан вместе со своей дочерью Джулией, которая является талантливым фотографом и видеографом. Гости пробудут в Жетысу три дня и посетят музеи и родник Тамшыбулак в поселке Капал.

Отметим, это уже вторая книга, написанная о путешественниках Аткинсонах. Британский журналист Ник Филдинг в 2015 году выпустил книгу "На юг в Великую Степь: Путешествия Томаса и Люси Аткинсон в Восточный Казахстан".

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