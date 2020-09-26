В Центральном госмузее пройдет выставка китайских фарфоровых изделий

Алматы. 25 сентября. Kazakhstan Today - В Центральном государственном музее 11 октября, в 15.00, откроется выставка "Удивительная роспись", на которой будет представлена коллекции китайских фарфоровых изделий из фондов госмузея. Выставка организована совместно с Генеральным консульством Китайской Народной Республики в Алматы и посвящена 71-й годовщине со Дня образования КНР, передает Kazakhstan Today.

Китайский фарфор является одним из важных компонентов культуры и искусства Поднебесной. Фарфоровые изделия демонстрируют искусство росписи на фарфоре и отражают многовековые традиции китайских мастеров, которые, начиная с глубокой древности, в различные эпохи создавали свои произведения, являющиеся драгоценным вкладом в мировое искусство", - отметили в Музее.

Коллекция керамики и фарфора, формирование которой было заложено еще во второй половине XIX века (так называемый Оренбургский период истории ЦГМ РК), занимает особое место в музейном собрании ЦГМ. В то время первые экспонаты, поступившие в музей, были предоставлены частными лицами и представляли собой, в основном, предметы быта, датируемые XVIII-XIX веками. Среди них - изделия из различных видов керамики, представляющие интерес и привлекающие внимание своей красотой и изяществом форм.

Экспозиция выставки "Удивительная роспись" состоит из трех разделов: образцы археологических раскопок; фарфор как высокое искусство художественной керамики; причудливые малые формы художественной керамики. На выставке представлено более 60 уникальных экспонатов из собрания Центрального музея: изделия, изготовленные из фарфора, фаянса, керамики, меди, глины.

Особый интерес вызывает археологическая керамика, представляющая виды гончарных изделий, найденных на территории города Талгара (Талхир), пришедшая к нам по Великому шелковому пути. Это чаши и тарелки из китайского фарфора XI-XII веков, принадлежавшие династии Сун, найденные при раскопках древнего Талхира близ Алматы. Интересная коллекция фарфоровых блюд с цветочными узорами и китайским рисунком, приобретенная в Оренбурге в 40-х годах XIX века, коллекция ваз, среди которых ваза, принадлежащая Шокану Уалиханову, вывезенная им из Кашгарии, а также предметы чайной церемонии разных годов XX века. Большой интерес представляют подарки (вазы и сувениры) Первому Президенту РК Нурсултану Назарбаеву от руководителей КНР", - рассказали в музее.

Изделия, расписанные китайскими мастерами, отличаются качеством, красотой, изяществом, оригинальностью декора, разнообразием форм и сюжетов. Яркая, необычная красота китайских пейзажей, буддийских храмов и святых, изящные формы дворцов и пагод, растительные орнаменты, плавные линии цветочных композиций, рисунки, иероглифы - все это говорит о высочайшем мастерстве художников. Выставка позволит истинным ценителям искусства познакомиться с музейной коллекцией фарфора и получить огромное эстетическое удовольствие от созерцания китайского фарфора. Выставка продлится до 31 октября 2020 года. График работы выставки: все дни, кроме вторника, с 10.00 до 17.30.

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