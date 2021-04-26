В центре Нур-Султана часть тротуара ушла под землю

НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Жительница Нур-Султана пожаловалась на состояние тротуара на перекрестке улиц Тауелсиздик и Мунайтпасова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео появилось в городском Instagram-паблике.

После увиденного я просто потеряла дар речи. Как такое вообще возможно? Это же крайне опасно! А если, не дай бог, провалится ребенок, кто будет отвечать за эту трагедию?" - было написано под постом к видео.

Часть тротуара, выложенного брусчаткой, ушла под землю и оставила дыру глубиной около метра.

Напомним, что в 2019 году в столице 13-летний школьник провалился в открытый люк, его тело обнаружили лишь спустя четыре дня. За время поисков волонтеры увидели по городу 82 открытых люка.





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