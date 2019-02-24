Система Orphus

В Туркестанской области родилась тройня

11.02.2019, 17:45 10855
Туркестан. 11 февраля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области родилась тройня, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в областном акимате, для 29-летней мамы Жадыры Абдалиевой, жительницы села Казыгурт, Казыгуртского района, долгожданная беременность протекала с осложнениями. 
 
"Новорожденные родились раньше срока. После рождения малыши в тяжелом состоянии были переведены в детское реанимационное отделение. Дыхательная система у малышей была еще несовершенной, поэтому врачи подключили всех троих малышей к аппарату искусственной вентиляции легких (респираторная поддержка). Четыре дня они находились в реанимации. После тройняшки находились в отделении патологии и выхаживания недоношенных детей. Все это время малыши находились под присмотром врачей", - рассказала заместитель главного врача по контролю качества Областного перинатального центра №1 Гульжанар Идерова.
 
Она отметила, что малыши - Аян, Саян, Аман - за это время набрали вес, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Состояние новорожденных стабильное, они находятся на грудном вскармливании.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости партнеров