Туркестан. 11 февраля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области родилась тройня, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в областном акимате, для 29-летней мамы Жадыры Абдалиевой, жительницы села Казыгурт, Казыгуртского района, долгожданная беременность протекала с осложнениями.

"Новорожденные родились раньше срока. После рождения малыши в тяжелом состоянии были переведены в детское реанимационное отделение. Дыхательная система у малышей была еще несовершенной, поэтому врачи подключили всех троих малышей к аппарату искусственной вентиляции легких (респираторная поддержка). Четыре дня они находились в реанимации. После тройняшки находились в отделении патологии и выхаживания недоношенных детей. Все это время малыши находились под присмотром врачей", - рассказала заместитель главного врача по контролю качества Областного перинатального центра №1 Гульжанар Идерова.

Она отметила, что малыши - Аян, Саян, Аман - за это время набрали вес, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Состояние новорожденных стабильное, они находятся на грудном вскармливании.

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