В УОЗ Алматы рассказали, как наблюдают амбулаторных пациентов с COVID-19

Алматы. 18 июля. Kazakhstan Today - Все пациенты с симптомами COVID-19 консультируются и наблюдаются на амбулаторном уровне мобильными бригадами дистанционно. Об этом рассказали в управлении общественного здоровья (УОЗ) города Алматы, передает Kazakhstan Today.

Амбулаторное наблюдение осуществляется путем ежедневного двукратного обзвона и видео консультаций (1 раз в 3 дня).

Необходимости посещать поликлинику данной категории пациентов нет, более того, врачи настоятельно рекомендуют этим пациентам оставаться дома", - пояснили в горздраве Алматы.

Амбулаторное лечение и наблюдение пациентов с признаками COVID-19 осуществляется поликлиникой по месту фактического проживания пациента по территориальному принципу. Отмечается, что бессимптомным больным КВИ лечение не требуется.

В ведомстве также рассказали, почему в поликлиниках отказывают в проведении ПЦР-тестов и компьютерной томографии либо предлагают провести обследование платно.

В поликлинике на местах могут отказать в проведении ПЦР-тестов исключительно в случае отсутствия показаний к проведению анализа", - уточнили в управлении.

Что касается КТ, диагностика также проводится строго по назначению врача. Для проведения ПЦР исследования и компьютерной томографии имеются строгие показания согласно протоколу диагностики и лечения заболеваний органов дыхания.

Если пациент не прикреплен к поликлинике и изъявляет желание пройти диагностику, ему будет рекомендовано в проведении анализов на платной основе", - объяснили в УОЗ.

В организации подчеркнули, что все диагностические услуги, входящие в список гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в рамках обязательного социального медицинского страхования, проводятся абсолютно бесплатно.

Отмечается, что забор материала на ПЦР-тест производится на дому. Для вызова мобильной бригады на дом необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства либо позвонить в единый колл-центр по номеру 3000-103, 3000-505.

На сегодняшний день во всех поликлиниках организованы мобильные бригады в достаточном количестве. Всего по городу работает 72 бригады, это 405 человек. Мобильные бригады функционируют при всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению", - проинформировали в ведомстве.

В УОЗ также отметили, что амбулаторно-лекарственное обеспечение пациентов осуществляется на дому. Амбулаторные пациенты получают лекарственные средства и медицинские изделия согласно утвержденному Министерством здравоохранения перечню строго при наличии показаний.

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