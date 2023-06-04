В управлении градостроительного контроля Алматы опровергли слухи о задержании своих сотрудников

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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 июня днем на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 35 градусов.





В Алматы 4 июня днем ожидается гроза.





4 июня днем в предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 метров в секунду. 5 июня днем на западе, 6 июня днем на большей части области ожидается очень сильная жара - 41-42 градуса. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.





В Шымкенте 4-6 июня ожидается высокая пожарная опасность.





4 июня на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара - 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. Ветер северо-восточный, северный на юге области 15-20 метров в секунду.





4 июня на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Днем на большей части области сохраняется сильная жара - 37 градусов. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





4 июня днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем 4-5 июня на большей части области ожидается сильная жара - 35-39 градусов.





4 июня на юге Абайской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 35-37 градусов.





4 июня днем на большей части Павлодарской области сохраняется сильная жара - 35-38 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.





4 июня днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара - 35 градусов. На северо-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





4 июня днем большей части Актюбинской области сохраняется сильная жара - 35-38 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.





4 июня на севере, западе, юге Костанайской области ожидается гроза. Днем на большей части области сохраняется сильная жара - до 39 градусов.





Днем 4 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара - 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





4 июня днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. В восточной половине области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





4 июня на востоке Жетысуской области ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду, в районе Алакольских озер - 25 метров в секунду.