В Усть-Каменогорске подростки осквернили мемориал Славы

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 27 МАЯ - 24 мая очевидцы сообщили в полицию, что кто-то осквернил мемориал Славы на Стрелке. По данным ДП ВКО, началось досудебное расследование по статье 294 Уголовного кодекса (Вандализм), сотрудники полиции стали разыскивать подозреваемых, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Оказалось, что к инциденту причастны дети 11 и 9 лет, которые являются братом и сестрой, сообщает YK-news.kz

По словам детей, они играли у памятника, взяли искусственные цветы и подожгли их от Вечного огня, а потом стали тушить о стену. Инспекторы в присутствии родителей провели с несовершеннолетними профилактическую беседу", - пояснили в пресс-службе департамента полиции.

Рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 127 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей).

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