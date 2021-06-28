В ВКО сельчане вынуждены погашать кредит за обанкротившегося фермера

Усть-Каменогорск. 24 ИЮНЯ - Жители села Макеевка вынуждены платить кредит в 145 млн тенге за фермера, который взял деньги на развитие крестьянского хозяйства, а потом объявил себя банкротом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказала жительница села Макеевка Елена Проскурякова, с нее списывают за чужой кредит на 3 млн тенге, который оформил руководитель крестьянского хозяйства, где женщина ранее работала.

В аналогичной ситуации оказались еще 30 сельчан. По информации Первого канала "Евразия" , деньги списывают даже со счетов пенсионеров. Сельчане утверждают, что их обманули. По данным телеканала, за подпись им дополнительно обещали по 150 тыс. тенге.

Мы денег не брали, не видели, на руки не получали, мы просто приходили, нам давали бумажки, листик откроют, пишите фамилию, имя, отчество, расписывайтесь. Мы это все подписали, а потом оказывается, что на каждого эти 3 млн повесили", - рассказала одна из пострадавших Ольга Толмачева.

Сельчане просили помощи, обращались в разные инстанции, но безрезультатно. Сейчас им помогает правозащитник Татьяна Дерябина. Ее сестра оказалась в числе пострадавших.

За месяц поменялось уже два следователя. Мы боимся, что данное дело будет тянуться еще неопределенный срок, в этот период 30 человек попали буквально в рабство. Общая задолженность - 145 750 600 тенге. У него есть ТОО, он как работал, так и работает. Людям грозит уголовная ответственность, потому что имущество-то есть. Это вряд ли покроет ту сумму, которая в данное время существует перед государством. Даже если они все вместе будут пахать, за лет 100 закроют", - рассказала Дерябина.





По информации полиции, уголовное дело в отношении фермера заведено, но в интересах следствия подробности не раскрывают.





Попавшие в долговую яму люди опасаются, что за непогашение кредита их могут посадить за решетку.





Мы не можем помочь, потому что у них все счета заблокировали, с пенсии высчитывают, с зарплаты удерживают их кредиты. Долги большие, просим разобраться", - сказала аким Усть-Каменогорского сельского округа Оксана Карабалинова.

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