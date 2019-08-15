В воскресенье в Алматы частично ограничат движение автотранспорта

Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - 18 августа в Алматы частично ограничат движение автотранспорта, передает Kazakhstan Today.

18 августа с 05.30 до 13.00 в связи с проведением велогонки Tour of World Class Almaty 2019 будет частично ограничено дорожное движение", - сообщили организаторы мероприятия.

Ежегодная шестая велогонка Tour of World Class Almaty в этом году соберет на старте около 850 участников. Соревнование начнется в 08.00 со старта детской дистанции в 14 километров. Место старта: ТРЦ "MegaCenterAlma-Ata" 2.

Велогонка проходит всего раз в год. В этот раз на старт выйдут любители велоспорта со всего Казахстана и нескольких стран. Задача наша, как организаторов, - обеспечить безопасные условия старта и прохождения трассы. Таким образом, движение будет ограничено частично и откроется по мере прохождения спортсменами участков дорог. Мы надеемся на понимание и поддержку горожан", - прокомментировала директор корпоративного фонда "Смелость быть первым", организатор велогонки Салтанат Казыбаева.

Движение для автотранспорта по улице Розыбакиева от улицы Левитана до проспекта Аль-Фараби будет закрыто с 05.30 до конца мероприятия (13.00). Все полосы движения будут перекрыты.

Движение по проспекту Аль-Фараби от улицы Розыбакиева до проспекта Назарбаева будет перекрыто с 06.00 до 10.30. Все полосы движения будут перекрыты.

Движение по улице Саина от улицы Розыбакиева до проспекта Рыскулова (пересечения с улицами Жандосова, Шаляпина, Абая, Толе би, Райымбека-батыра) будет перекрыто с 06.00 до 11.30. Все полосы движения будут перекрыты.

Движение по проспекту Рыскулова от улицы Саина до поворота на улицу Момышулы будет перекрыто с 08.30 до 12.00. Все полосы движения будут перекрыты.

Движение по улице Момышулы от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара будет перекрыто с 08.30 до 12.00. Все полосы движения будут перекрыты.

Движение по улице Акын Сара до улицы Ак-Кайнар будет закрыто с 08.30 до 12.00. Все полосы движения будут перекрыты.

Движение по улице Ак-Кайнар мимо автоЦОНа и далее - до КПК полиции Бурундая (место разворота в обратное направление) будет закрыто с 08.30 до 12.00. Все полосы движения будут перекрыты.

Движение автотранспорта будет полностью восстановлено после прохождения дистанции последним участником - до 12.00.

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