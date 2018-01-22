В воскресенье в Казахстане ожидается погода без осадков

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В воскресенье в Казахстане ожидается погода без осадков21.01.2018
Общество  09:53

Алматы. 21 декабря. Kazakhstan Today - В воскресенье погоду в большинстве областей Казахстана будет определять антициклон, с которым ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе и северо-западе местами ожидается небольшой снег, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", местами по республике ожидается усиление ветра, туман, на западе - гололед, на северо-западе - местами низовая метель.

В Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Актюбинской области местами туман, ветер 18 метров в секунду. В Атырауской области местами туман, гололед. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
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