В восьми областях объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 7 октября в Восточно-Казахстанской области ожидаются местами низовая метель, туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90%.

Ночью 7 октября в Кызылординской области местами сохраняется заморозки, 3 градуса. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма - 95-100%.

Ночью 7 октября в Туркестанской области местами ожидаются заморозки 2 градуса. Вероятность шторма составляет 90-95%.

7 октября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

Ночью и утром 7 октября в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер западный, с переходом на северный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

7 октября в Карагандинской области местами ожидается туман. Утром и днем местами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 70-75%.

7 октября в Павлодарской области местами ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90%.

7 октября в Северо-Казахстанской области ночью на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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