Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
17 февраля 2017
  • 17
  • :
  • 17
Все области
Переменная облачность
днем 14º    ночью 3º
17:00
.
Aнонс

В Восточном Казахстане из-за сильной метели закрыты автодороги17.02.2017
  • Фото: emer.gov.kz
Общество  12:01
Усть-Каменогорск. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области из-за сильной метели закрыты автодороги, сообщается на сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Согласно сообщению, сегодня в ВКО в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, буран, нулевая видимость) Закрыто движение на участках автодорог областного значения Чарск - Бакырчик (0-й - 42-й километры), Новопокровка - Петропавловка - Зубаир - Байтанант (30-й - 41-й километры), Воскресеновка - Петропавловка - Шелехова - Бель Агаш - Дмитриевка" (39-й - 47-й километры), Бородулиха - Жезкент (0-й - 49-й километры), Семей - Караул (4-й - 93-й километры) для всех видов автотранспорта, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, на данный час остается закрытой дорога Ушарал-Достык (83-й - 184-й километры) в Алматинской области, закрытая накануне вечером из-за метели.
Просмотров: 2376
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
17.02.2017   14:13
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в выходные дни
17.02.2017   13:31
После инцидента в школе Павлодара скончалась вахтер учебного заведения
17.02.2017   13:30
Фото: news.gazeta.kz
В МВД обосновали предложение по ужесточению наказания за применение насилия в отношении представителей власти
17.02.2017   12:01
Фото: emer.gov.kz
В Восточном Казахстане из-за сильной метели закрыты автодороги
17.02.2017   11:48
Фото: astana.gov.kz
В Астане до июня перекроют улицу Туркестан
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика