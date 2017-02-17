В Восточном Казахстане из-за сильной метели закрыты автодороги

Усть-Каменогорск. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области из-за сильной метели закрыты автодороги, сообщается на сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
Согласно сообщению, сегодня в ВКО в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, буран, нулевая видимость) Закрыто движение на участках автодорог областного значения Чарск - Бакырчик (0-й - 42-й километры), Новопокровка - Петропавловка - Зубаир - Байтанант (30-й - 41-й километры), Воскресеновка - Петропавловка - Шелехова - Бель Агаш - Дмитриевка" (39-й - 47-й километры), Бородулиха - Жезкент (0-й - 49-й километры), Семей - Караул (4-й - 93-й километры) для всех видов автотранспорта, передает Kazakhstan Today.
Кроме того, на данный час остается закрытой дорога Ушарал-Достык (83-й - 184-й километры) в Алматинской области, закрытая накануне вечером из-за метели.
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