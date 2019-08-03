В Западном Казахстане из-за ремонта автодорог республиканского значения временно изменили схему движения

Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области на автодорогах республиканского значения временно изменена схема движения, передает Kazakhstan Today.

В связи с проведением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги А-31 Чапаево - Жалпактал - Казталовка - граница РФ, со 157-го по 192-й километры, открыто движение по двум временным объездным дорогам. С 163-го по 170-й километр движение автотранспортных средств производится по временной объездной дороге, расположенной справа от основной дороги. В текущем году планируется устройство объездной дороги до 178,5 километра, сообщает пресс-служба компании "КазАвтоЖол".

Вторая объездная дорога в Западно-Казахстанском регионе открыта вдоль автодороги Р-44 Казталовка - Жанибек - граница РФ. В настоящее время движение транспорта осуществляется справа от основной дороги. В текущем году планируется устройство объездной дороги до 9 километров.

На всех объездных дорогах на период строительства проезд организован с ограничением скоростного режима до 40-го километров в час. Установлены временные дорожные знаки", - отметили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства