В Западном Казахстане по подозрению во взяточничестве задержан руководитель департамента по делам обороны (ВИДЕО)

Уральск. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Западном Казахстане по подозрению во взяточничестве задержан руководитель департамента по делам обороны ЗКО МО РК, передает Kazakhstan Today.

"Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области совместно с Министерством обороны по подозрению в получении взятки изобличен начальник РГУ "Департамент по делам обороны ЗКО МО РК", полковник. Руководитель обороны области подозревается в получении от подчиненного взятки в значительном размере, за продвижение по службе и дальнейшее покровительство", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Уральска.

Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом", - добавили в ведомстве.





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