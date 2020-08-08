В Западном Казахстане запретили движение автотранспорта в ночное время

Уральск. 7 августа. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врача Западно-Казахстанской области Мухамгали Арыспаев внес изменения в постановление от 4 июля 2020 года №22-ПГВр "О введении дополнительных временных ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Западно-Казахстанской области", передает Kazakhstan Today.

Главный санврач ЗКО постановил запретить передвижение автотранспорта с 23.00 до 06.00, за исключением автотранспорта скорой помощи, аварийных служб и других специальных органов; автотранспорта организаций, отвечающих за жизнеобеспечение города (коммунальных служб), а также за исключением передвижения на автотранспорте лиц, работающих в ночных сменах предприятий/организаций, и личного автотранспорта в случаях крайней необходимости (выезд в медицинское учреждение по экстренному случаю, в целях приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках).

В случаях необходимости передвижения на автотранспорте с 23.00 до 06.00 по иным уважительным причинам, необходимо зарегистрироваться на сайте http://www.STOPCOVID.KZ либо оставить заявку по телефону 109. Передвижение в указанные часы разрешено после получения разрешения", - говорится в постановлении .

Кроме того, объектам общественного питания разрешено функционировать (с 10.00 до 22.00) только на открытом воздухе (летние площадки) без проведения коллективных мероприятий (с количеством не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек), а также в установленное время осуществлять услуги по доставке и на вынос.

Также поручено приостановить работу общественного автотранспорта в следующие дни (суббота, воскресенье): 8, 9, 15, 16 августа 2020 года, за исключением общественного автотранспорта, обслуживающего дачные маршруты, с определением графика движения с 07.00 до 10.00, с 17.00 до 20.00.

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