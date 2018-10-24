В ЗКО проходят "Дни этносов"

Уральск. 24 октября. Kazakhstan Today - Общественность Приуралья, где проживают представители порядка 90 национальностей веками живет в мире и согласии. Проект Ассамблеи народа Казахстана "Большая страна - большая семья", указанный в Плане нации, еще заметнее укрепляет казахстанскую идентичность и создает условия для формирования целостной гражданской общности. Об этом свидетельствуют традиционные совместные праздники, о которых расскажет корреспондент агентства.

Празднование "Дней этносов" все жители края ждут с нетерпением, поскольку это не просто концерты и угощения, это яркое и очень тесное знакомство с культурой, историей и обычаями каждой диаспоры, которая проживает в области. Это взаимообогащение и взаимопонимание между людьми. На этот раз в рамках "Дней этносов" были представлены культура и обычаи представителей азербайджанской национальности. Торжественное мероприятие состоялось в одном из вузов города, чтобы к вопросам мира и толерантности приобщались и молодые умы.

На сегодня в областном центре ЗКО проживают представители около 90 национальностей. Азербайджанцев насчитывается около полутора тысяч. Они постоянные активисты значительных событий и мероприятий региона, вносят свой вклад в его процветание. На масштабной выставке были продемонстрированы национальные ценности, предметы быта и культура народа.

"У нас богатейшая история, интересные традиции, превосходная кухня. Нам есть что показать нашим землякам. Хочу сказать, что несмотря на то, что мы живем вдали от исторической родины, мы всегда чувствовали себя здесь как дома. Помимо того, что мы можем изучать здесь родной язык, пропагандировать наши национальные ценности, мы многое знаем о культуре и жизни всех национальностей, которые живут в ЗКО. Это достойно уважения. Поэтому мы, как и другие народы, населяющие нашу страну, связываем свое будущее с Казахстаном", - говорит председатель азербайджанского культурно-просветительного общества "Бирлик" Наджаф Мамедов.

С этого года Ассамблеей народа Казахстана по ЗКО ведется работа по направлению "КАЗАКТАНУ". В рамках этого, представители всех этносов демонстрируют знания культуры и традиций казахского народа. На прошедшей неделе Армянское этно-культурное объединение продемонстрировало обряд "Сырга салу" и "Куда тусу". Азербайджанцы показали знание обряда "Тусау кесу".

До этого в рамках "Дней этносов" прошел ряд мероприятий, среди которых и творческие конкурсы среди учащихся школ. В ходе вечера были награждены его победители. На следующий день в Уральске отметили День чеченской женщины. Это праздник посвященный матерям, сестрам, женщинам вайнахов. Он посвящен и в общем всем женщинам Казахстана.

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