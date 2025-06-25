Visa и Halyk объявляют о старте приема заявок для участия в четвертой волне She’s Next

Фото: Halyk

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Алматы. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане стартует прием заявок для участия в четвертой волне She’s Next. Глобальная инициатива направлена на поддержку и развитие женского предпринимательства, в Казахстане She’s Next реализуется компанией Visa в партнерстве с Halyk.





С 2021 года в She’s Next приняли участие почти 30 тысяч начинающих и действующих предпринимательниц со всего Казахстана. Победительницы предыдущих волн получили гранты на общую сумму 29 млн тенге, что позволило им как запустить новые бизнес-инициативы, так и масштабировать уже действующие проекты.





Каждая женщина, которая уже развивает бизнес или только задумывается об открытии собственного дела, может принять участие в инициативе. В этом году сделать это стало еще проще - нужно зарегистрироваться на платформе She’s Next, отправить бизнес-план и видео-визитку.





Поддержка женского предпринимательства - это не только вклад в экономическое развитие, но и важный шаг на пути к более справедливому и устойчивому обществу. Проект She’s Next, реализуемый Visa и Halyk, уже показал отличные результаты, и мы гордимся тем, что являемся частью этой инициативы. В рамках новой волны мы уделяем особое внимание предпринимательницам из регионов и моногородов - тем, кто чаще всего оказывается вне фокуса крупных программ поддержки. Уверены, что знания, менторская поддержка и доступ к финансам помогут участницам не только укрепить свой бизнес, но и вдохновить других женщин на движение вперед, а также содействовать формированию нового поколения лидеров, способных менять социальную и деловую среду, развивать местные сообщества", - отметила председатель правления Halyk Умут Шаяхметова.





Заявки принимаются до 7 августа. По итогам отбора экспертной комиссии 30 финалисток получат возможность принять участие в She’s Next Camp - закрытом двухдневном бизнес-интенсиве, который пройдет в Алматы. В She’s Next Camp их ждут практические воркшопы, образовательные сессии и менторская поддержка от ведущих казахстанских экспертов, что станет подготовкой к главному этапу - защите проектов перед жюри. Победительницы получат денежные гранты на создание или развитие своего бизнеса.





Кроме нового формата, в этом году She’s Next расширяет и категории бизнеса. Так, помимо уже традиционных "Начинающий бизнес" и "Действующий бизнес", добавлена новая - "IT-бизнес", для тех предпринимательниц, которые развивают или мечтают построить технологичный бизнес.





Поддержка женского предпринимательства - одно из ключевых направлений для Visa. Мы с радостью запускаем четвертую волну глобальной инициативы She’s Next в Казахстане, где все больше женщин активно вовлекаются в экономику. She’s Next - это не только про финансовую помощь, но и про знания, нетворкинг, вдохновение и поддержку, которые позволяют женщинам создавать и развивать собственное дело. Мы верим, что новый формат инициативы поможет раскрыть еще больше талантливых предпринимательниц, готовых менять экономику и общество к лучшему", - отметила Кристина Дорош, старший вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.





Третий год подряд инициатива реализуется при поддержке Национальной ассоциации женщин предпринимателей Казахстана "ASMAR", которая создает локальные бизнес-сообщества и способствует развитию женского предпринимательства в стране, предоставляя женщинам доступ к образованию, менторству и финансовой поддержке.





She’s Next - это больше, чем конкурс. Для тысяч женщин, особенно в регионах и моногородах, это один из немногих работающих социальных лифтов. Когда мы видим, как предпринимательница из небольшого города благодаря гранту или льготному кредиту не просто открывает свое дело, а создает рабочие места для своих соседей, - это и есть реальное развитие страны. Каждая история успеха, рожденная в рамках этой программы, разрушает барьеры в сознании других женщин и создает новую ролевую модель для подражания. Наша задача как Ассоциации - помочь тиражировать этот успех по всему Казахстану", - прокомментировала Лаззат Рамазанова, председатель Президиума Национальной ассоциации женщин-предпринимателей Казахстана "ASMAR", заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.





Подробные условия участия и этапы четвертой волны инициативы описаны ниже.





Категории участниц четвертой волны инициативы





Действующий бизнес Начинающий IT бизнес





Этапы проекта





Регистрация. С 23 июня по 7 августа казахстанским предпринимательницам необходимо С 23 июня по 7 августа казахстанским предпринимательницам необходимо зарегистрироваться на платформе She’s Next для участия в инициативе.





Бизнес-планы и видео-визитки. С 8 августа по 22 августа, после завершения этапа регистрации, у каждой предпринимательницы появляется возможность подать детальный бизнес-план и видео-визитку длительностью до 2 минут. В видео-визитке предпринимательница должна рассказать о своем проекте или идее, целях и мотивации, а также объяснить, почему именно она достойна стать участницей She’s Next Camp.





Отбор финалисток. С 23 августа по 12 сентября экспертная комиссия рассмотрит все поданные бизнес-планы и видео-визитки. По результатам оценки будут определены 30 финалисток - по десять в каждой категории - которые отправятся в Алматы для участия в She’s Next Camp.





She’s Next Сamp. Финальное мероприятие в формате двухдневного бизнес-интенсива, где участницы пройдут образовательную программу, а также подготовят свои бизнес-планы для питчинга. Во второй день She's Next Camp состоится защита проектов перед жюри. По итогам питчинга будут определены 7 победительниц в трех категориях - 3 победительницы в номинации "Действующий бизнес", 3 победительницы в номинации "Начинающий бизнес" и 1 победительница в номинации "IT-бизнес".





Призовой фонд





Номинация "Действующий бизнес"





1 место - грант в размере 5 000 000 тг

2 место - грант в размере 3 000 000 тг

3 место - грант в размере 2 000 000 тг





Номинация "Начинающий бизнес"





1 место - грант в размере 3 000 000 тг

2 место - грант в размере 2 000 000 тг

3 место - грант в размере 1 000 000 тг





Номинация "IT бизнес"





Грант в размере 1 500 000 тг

А также победительница отправится в инновационный центр Visa в Дубае, где изучаются новейшие технологии и разрабатываются решения, которые меняют будущее платежей.



