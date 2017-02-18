"ВКонтакте" начала блокировать страницы за хештеги суицидальных групп

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"ВКонтакте" начала блокировать страницы за хештеги суицидальных групп18.02.2017
Общество  17:30

Москва. 18 февраля. Kazakhstan Today - С февраля социальная сеть "ВКонтакте" блокирует аккаунты пользователей, которые используют на своей странице хештеги, связанные с так называемыми "группами смерти", сообщил представитель "ВКонтакте" Евгений Красников.

По его словам, социальная сеть выступает против того, чтобы на теме "групп смерти" "спекулировали, распространяя связанные с ней материалы", передает Kazakhstan Today.

Какие именно хештеги имеются в виду, Красников не рассказал. Он отметил, что после блокировки пользователя "ВКонтакте" попросят объяснить причину публикации "спорной записки", и на основании того, что он ответит, администрация социальной сети определит, когда разблокировать страницу и "дальнейшие действия".

Представитель "ВКонтакте" отметил, что в зависимости от ответа заблокированного пользователя ему будет предложена помощь специалистов из службы психологической помощи для подростков и молодежи "Твоя территория", советы по безопасности страницы или "призыв не увеличивать популярность "групп смерти" даже в рамках борьбы с ними", пишет РБК.

Для тех, кто хочет бороться с "группами смерти", социальная сеть посоветовала отправлять ссылки на "подозрительные страницы пользователей и сообщества" в службу поддержки "ВКонтакте", которая заблокирует их в случае необходимости, добавил Красников.


Социальную сеть "ВКонтакте" в мае 2016 года Роспотребнадзор попросил самостоятельно блокировать "группы смерти", которые призывают и пропагандируют суицид. Также теги и аккаунты, связанные с подобными сообществами, начал проверять Instagram. В социальной сети заявили, что будут приняты меры "по удалению контента".

13 февраля вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в 2016 году самоубийство совершили 720 несовершеннолетних.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью изданию "Аргументы и факты" рассказал, что с января 2016 года ведомство блокировало 50 групп в день. А в 2016 году Роскомнадзор заблокировал 150 "наиболее популярных и активных сообществ".
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