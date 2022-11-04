Власти Алматы прокомментировали эксперименты над улицами города

Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос реализации проекта BRT и пилотный проект по строительству велодорожки на Сейфуллина.
На встрече акима Алматы с жителями Алмалинского района прозвучал вопрос о возможности сделать промежуток на проспекте Сейфуллина между проспектом Райымбека и Абая по типу BRT на Тимирязева. По словам жителей, после того как на проспекте Сейфуллина сделали велодорожку, на улице стали образовываться пробки.
По улице Сейфуллина сделали велодорожку и сейчас стоят в пробке троллейбусы, автобусы, машины. Можно ли сделать на Сейфуллина между Райымбека и Абая BRT по типу Тимирязева? Можно ли оставить по Тимирязева BRT по центру, как сейчас, чтобы не стояли в пробках сотни тысяч алматинцев и студентов КазНУ", - спросил житель мегаполиса.
Ерболат Досаев ответил, что за пять лет проект BRT еще не завершен и в его исполнении имеется ряд проблем.
Я не говорю, что за 5 лет реализации проекта все получилось плохо, но проблемы очевидные есть. Проект не завершен за 5 лет. Вы упомянули КазНУ, там и есть главные вопросы, потому что сделали переход надземный, который не регулируется, из-за этого соответствующие проблемы. Если BRT запустили, необходимо было предусмотреть соответствующие интервалы и наличие соответствующего подвижного состава. Этого нет на сегодня", - прокомментировал градоначальник.
Он рассказал, что на днях лично проезжал по BRT на автобусе.
Я прождал 32-й маршрут 33 минуты, потому что 4 автобуса в этот день не вышли на маршрут. Причина - в городе нет необходимого запаса автобусов", - считает аким.
Он заверил, что для разрешения этой ситуации в этом году и в течение следующего года будет произведен закуп 300 новых автобусов и 100 троллейбусов.
Кроме того, я сделал специальный замер, как долго мы ехали. Классическое скоростное BRT начинается от Тимирязева - Байтурсынова и доходит до места, где выделенная полоса, а до этого момента автобусы идут по правой полосе и застревают на каждом светофоре. Проблемы есть, и мы будем решать их вместе. Никто не собирается проделанную работу выбрасывать в мусорный ящик. BRT доведем до ума. Каким образом, мы решим", - высказался Досаев.
По поводу велодорожки по Сейфуллина аким отметил, что это пилотный проект.
От жителей Алматы поступали жалобы на самокатчиков, что они ездят по тротуарам, сбивают людей и так далее. Мы делали замеры по пробкам на Сейфуллина - включили системы "Сергек", замеры проходящего транспорта в часы пик", - сказал он.
По словам Досаева, на Сейфуллина всегда были пробки и новые велодорожки "не способствуют их новому появлению".
Мы посмотрим, как проект будет работать в течение года, но считаю, что решение было продуманное", - заключил аким.