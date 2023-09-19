15.09.2023, 20:30 127801
Военнослужащие поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем танкиста
Фото: gov.kz
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Караганда. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие Карагандинского гарнизона поздравили ветерана Великой Отечественной войны Исмагила Галиуллина с Днем танкиста, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.
Поздравлять ветерана прибыли командующий региональным командованием "Астана" Шайх-Хасан Жазыкбаев, военнослужащие, военный оркестр воинской части, а также учащиеся классов "Жас Сарбаз" карагандинских школ.
Вы достойно прошли боевой путь по фронтам Великой Отечественной войны. Для военнослужащих Вооруженных сил Вы являетесь образцом выполнения воинского долга, ярким примером патриотизма. В этот торжественный день желаем Вам крепкого здоровья, сил и процветания", - сообщил ветерана Шайх-Хасан Жазыкбаев.
Исмагил Галиуллин родился в башкирском городе Белебее в 1926 году. На фронте с 1943 года. Воевал механиком-водителем танка Т-34. Войну он закончил под Берлином.
Я всегда был жадным до знаний, с упоением изучал новую технику. В конце концов я знал танк, как говорится, практически до последнего винтика. Может быть, именно доскональное знание своего танка и спасло мне жизнь. В бою особо некогда думать, все было отработано до автоматизма. К примеру, лобовая броня танка толстая, в борту и корме - в разы меньше. Значит, нужно маневрировать, всегда стараться противнику подставить именно лоб, пользоваться рельефом местности. Помню, один раз нас подбили, когда мы шли в походной колонне. Болванка пробила бортовую броню, однако фатальных повреждений не нанесла, мы на полной скорости выскочили из-под обстрела. Танковый десант, конечно, страху натерпелся", - добавил ветеран.
Как подчеркнули в министерстве, Исмагил Галиуллин - танкист, последний в Карагандинском регионе из представителей славного рода войск, который в 1945 году сокрушил врага и даровал своим потомкам мирное небо над головой.
Напомним, по состоянию на 1 мая текущего года в Казахстане проживает 222 участника Великой Отечественной войны.
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18.09.2023, 18:15 13581
Отчуждение парковой земли в Атырау было осуществлено с грубым нарушением земельного законодательства - депутат
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Атырау. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Отчуждение парковой земли в городе Атырау было осуществлено с грубым нарушением земельного законодательства, заявил депутат мажилиса парламента Бакытжан Базарбек.
Необходимо отметить, что решение акима города Атырау № 402 от 4 декабря 2002 года и решение акима города Атырау № 797 от 21 апреля 2005 года были приняты без утвержденного землеустроительного проекта, что является нарушением требовании статьи 43 Земельного кодекса", - написал депутат на своей странице в Сети.
Помимо этого, отметил он, указанные парковые земли были землями общего пользования и предоставление их в частную собственность юридическим лицам в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Земельного кодекса не допускалось и возможно было только после исключения из состава земель общего пользования в соответствии с пунктом 2 статьи 109 Земельного кодекса (Использование земель населенных пунктов).
По словам мажилисмена, "в этой связи, еще в 2013 году территориальная управление земельной инспекции по Атырауской области, подает иск в суд и решением СМЭС от 10 июня 2013 года, постановлениями апелляционной коллегии по гражданским и административным делам Атырауского областного суда от 31 июля 2013 года и 01 октября 2013 года, указанные решения акима были признаны незаконным и отменены".
Но, вот незадача! Суды в 2013 году отказали в иске земинспекций, в части отмены гражданско-правовых сделок с земельным участком сославшись, на то что у инспекторов, согласно статье 148 Земельного кодекса, отсутствует право предъявлять такие требования. Да, согласен, в 2014-2021годах, все контрольные функции были переданы акиматам областей, позднее, они их передали районным акиматам. Но, законом от 30.06.2021 года мы внесли изменения в Земельный кодекс и вернули контрольные функции в ведение Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства", - сообщил Бакытжан Базарбек.
Теперь, заявил он, КУЗР МСХ и его территориальные департаменты могут оспорить гражданско-правовые сделки, которые вытекают из актов МИО, которые признаны незаконными и отменены судебными актами.
Это сейчас успешно работает в деле возврата незаконно отчужденных земель Центра акушерства, гинекологии и перинаталогии и земель КазНУ имени аль-Фараби в Алматы. Меня беспокоит тут другое, это то, что незаконно отчужденный земельный участок являющийся частью городского парка города Атырау после судебных актов вступивших в законную силу, должен был быть возвращен в государственную собственность", - пишет депутат.
Но, отмечает он, вместо этого в 2022 году был отчужден прежним владельцем в пользу ТОО "Атырауинжстрой" для строительства "многофункционального административно-жилого комплекса с объектами торгового и социального назначения".
18 июля 2022 года я подал письменное заявление в департамент по управлению земельными ресурсами по Атырауской области касательно проведения проверки на предмет законности и на соответствие требованиям земельного кодекса, заключенных договоров купли-продажи на земельный участок (кадастровый номер земельного участка: 04-066-014-830). Мы назначим проверки и более чем уверен, что указанные сделки будут отменены в судебном порядке! Землю городского парка Атырау мы должны вернуть государству!" - добавил мажилисмен.
Напомним, в 2022 году стало известно, что пустовавший участок в исторической части города Атырау акимат продал ТОО "Атырауинжстрой", хотя ранее здесь планировалось разбить новый парк, сообщает azh.kz.
После развала СССР парк постепенно забросили и вырубили, а о братской могиле свидетельствовала лишь изуродованная надгробная плита. Наконец городской акимат в начале 2000-х годов умудрился продать территорию горпарка прямо вместе с могилой частному застройщику. С тех пор здесь дважды (в 2005 и 2018 годы) на средства неравнодушных предпринимателей проводились раскопки с последующим перезахоронением найденных останков, а пустырь вернулся обратно в собственность государства.
Планы властей относительно лакомого участка неоднократно менялись: здесь хотели построить новое здание то для библиотеки Сланова, то для госархива, то для Дома дружбы. Затем парк, что исторически было бы оправдано.
17.09.2023, 19:32 49921
Алматинец собрал самую большую в мире мозаику из кубиков Рубика
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В День города Алматы казахстанский фокусник-иллюзионист Женис Айтжанов собрал гигантскую мозаику с изображением города, передает корреспондент агентства.
В День города с командой единомышленников Женис Айтжанов установил новое достижение, официально зарегистрированное специально приглашенными на мероприятие представителями Книги рекордов Гиннесса", - пишет городское издание inAlmaty.kz.
Женис в день рождения любимого родного города презентовал мозаичное панно, созданное из 5040 кубиков Рубика. Яркая оригинальная композиция посвящена Алматы, на панно запечатлены культовые достопримечательности южной столицы.
17.09.2023, 13:25 58931
Ушел из жизни великий поэт-песенник Николай Добронравов
Фото: http://kremlin.ru
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Москва. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Советский и российский поэт-песенник, киноактер, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни, передает корреспондент агентства.
Как сообщает "Экспресс газета", в 94 года после тяжелой и продолжительной болезни скончался один из знаменитых поэтов-песенников Николай Добронравов.
Добронравов является автором таких известных и горячо любимых песен, как "Беловежская пуща", "Главное, ребята, сердцем не стареть", "Как молоды мы были", "Команда молодости нашей", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей".
17.09.2023, 10:40 62906
В Акмолинской области водитель привязал собаку к машине
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Кокшетау. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе Умуркай - Щучинск, близ поселка Карашилик в Акмолинской области, жители района заметили движущийся автомобиль, к которому была привязана собака.
В Сети появилось видео с привязанной к авто собакой. Машина двигалась медленно, но пес еле шел, сбивая лапы в кровь от усталости, сообщает новостной портал Щучинска tirazh.kz.
Лапы все в кровь разбиты. Бедное животное!" - возмущенно прокомментировала картину автор видео.
Хозяин собаки ответил, что он вправе выгуливать свое животное так, как ему заблагорассудится.
Кроме того, на переднем сидении в машине находился непристегнутый ребенок, что тоже возмутило общественность.
Ранее сообщалось, что избившего собаку жителя Костаная оштрафовали. Правоохранительные органы провели профилактическую беседу с владельцем пострадавшей собаки и взыскали штраф в размере 15 МРП.
Стоит отметить, что, несмотря на вступление в силу с марта прошлого года закона об ответственном обращении с животными, число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается.
17.09.2023, 09:42 65711
В Алматы празднуют День города
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Каждое третье воскресенье сентября город Алматы празднует свой день рождения - День города, передает корреспондент агентства.
В этом году торжественные празднования Дня города Алматы пройдут 17 сентября на площади имени Абая перед Дворцом Республики, сообщает акимат Алматы.
В честь праздника для алматинцев и гостей города организованы концерты, выставки, флешбомы, фестивали, награждение званием "Почетный гражданин Алматы" людей, которые внесли весомый вклад в развитие и процветание родного мегаполиса.
Праздничная программа дня:
- С 12.00 до 20.00 одновременно в 8 районах города и на пешеходных улице Панфилова и проспекте Жибек жолы состоится фестиваль "Туған күніңмен, Алматым!". Согласно общей концепции празднования программа фестиваля разделена на различные зоны: выступление команд, концерт молодых артистов, ярмарка ремесленников, выставка современного искусства, арт-объекты от местных художников и дизайнеров, а также мастер-классы.
- С 10.00 до 21.00 в парке Первого Президента состоится Apple Fest, который станет гигантским алма-парком. В программе фестиваля запланирован яблочный базар, городская ярмарка ресторанов, спортивные и концертные программы. Увеличится количество яблок, продаваемых областными хозяйствами, до 127 тонн против 100 тонн в прошлом году. Также на площади Абая в 10.00 пройдет торжественное мероприятия - вручение нагрудных знаков "Почетный гражданин города Алматы".
- В 15.00 на площади Астаны состоится музыкальный фестиваль "Сағындым Алматымды". Кроме того, в 20.00 на площади Абая пройдет музыкальный фестиваль "Алматы жұлдыздары".
Торжественные мероприятия и празднование Дня города пройдут также во всех районах Алматы:
- в Жетысуском районе в 17.00 на Арбате, в мкр. Айнабулак и 17 сентября в 12.00 в парке "Гульдер", на ул. Серикова, 2а, пройдет праздничный концерт в честь празднования Дня города.
- в Ауэзовском районе 17 сентября в 17.00 в парке отдыха Family park (вход с пр. Абая) пройдет концертное мероприятие с участием кукольного театра и эстрадных звезд на тему "Туған күніңмен, Алматым!".
- в Турксибском районе 16-17 сентября с 17.00 до 20.00 перед площадью дома школьников № 6, на пр. Сейфуллина, 13/1, состоится праздничное мероприятие "С днем рождения, Алматы". Для гостей вечера выступят звезды казахстанской эстрады, акробаты, танцоры и фокусники, а также кукольный театр для малышей и популярная этно-рок-группа "Улытау".
- в Алмалинском районе праздничное мероприятие "Туған күніңмен, Алматы!" состоится 16 сентября с 10.00 до 18.00 на территории ТРЦ "Мега парк", пр. Сейфуллина, 483.
- в Наурызбайском районе праздничный концерт "Алматы - болашақ қаласы" c участием эстрадных звезд и талантливых детей района пройдет 16 сентября в 11.00 и 17 сентября в 19.00 перед зданием районного акимата по адресу мкр. Шугыла, 347.
- в Бостандыксом районе 16 сентября с 16.00 до 19.00 в амфитеатре ТРЦ "Mega Alma-ata", ул. Розыбакиева, 247а, состоится праздничный концерт с участием молодых исполнителей.
- в Алатауском районе 16 сентября в честь Дня города на территории ТТИ "Алатау" (мкр. Нуркент, 6) в 18.00 пройдет праздничный вечер традиционной музыки "Асыл мұра", а в 20.00 с праздничным концертом на сцене выступит отечественная группа "Дос-Мұқасан".
С полным перечнем районных мероприятий можно ознакомиться на сайте акимата города.
16.09.2023, 09:00 101536
Сбой в телерадиовещании произошел из-за проблем со спутником KazSat Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу вечером в Казахстане был приостановлен сервис по спутниковому телерадиовещанию. В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана причиной назвали проблемы со спутником KazSat-3.
15 сентября в период длительного прохождения теневых участков Луны и Земли произошел разряд батарейных блоков космического аппарата связи KazSat-3, в результате чего временно был приостановлен действующий сервис по спутниковому телерадиовещанию и спутниковой передаче данных", - сказано в сообщении ведомства.
Национальный оператор АО "Республиканский центр космической связи" совместно с разработчиком космического аппарата АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" восстанавливает работу указанных сервисов.
По данным АО "Казтелерадио", в связи с внештатной ситуацией на казахстанском спутнике KazSat-3 часть казахстанских и зарубежных телеканалов в пакетах OtauTV оказались недоступны.
В настоящее время АО "Казтелерадио" совместно с Центром космической связи проводит работы по восстановлению работоспособности KazSat-3. При этом государственные телеканалы, использующие KazSat-2, транслируются в штатном режиме. Все 567 радиотелевизионных станций принимают телевизионные каналы с резервного спутника KazSat-2 и вещают на всю территорию Республики Казахстан", - сказано в сообщении пресс-службы Казтелерадио.
Дополнено 16.09.2023, 11.10
Спутниковое телерадиовещание восстановлено в 10.11 16 сентября, сообщили в Минцифры РК.
Команда АО "Республиканский центр космической связи" работала до самого утра для восстановления телерадиовещания в стране. Продолжаются работы по восстановлению иных сервисов связи. Также ведутся работы по выявлению причины возникновения данной нештатной ситуации на КА "KazSat-3", - сказано в сообщении ведомства.
15.09.2023, 11:30 146136
Опрос КТ: почти 90% респондентов считают, что государство должно обеспечить производство социальных школьных товаров по некоммерческим ценам Эксклюзив КТ
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Алматы. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что государство должно обеспечить производство социальных школьных товаров по некоммерческим ценам, сообщает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?"
89% участников опроса ответили: "Да, государство должно обеспечить производство социальных школьных товаров по некоммерческим ценам"; 3% выбрали ответ: "Нет, повышение цен незначительное"; 4% - "Цены на школьные товары необходимо повышать" и 4% - "Мне все равно".
Напомним, по данным аналитиков, более чем в 100 тысяч тенге обойдется казахстанским родителям сбор ребенка в школу.
Отмечается, что различия в затратах на сборы для мальчиков и девочек оказались незначительными, зато разница в закупе в магазинах и на маркетплейсах составила около 10 тысяч тенге. Покупать школьную форму и принадлежности в интернете оказалось дешевле - 95,8 тысячи тенге на мальчика и 96,3 тысячи тенге на девочку, тогда как в сетевых магазинах стоимость минимального школьного набора для мальчиков составляла 105,5 тысячи тенге, для девочек - 105,6 тысячи тенге.
Аналитики подчеркивают, что сумма в 100 тысяч тенге далеко не окончательная. В методике расчета не учитывались другие затраты: букет цветов для учителя, рабочие и предметные тетради, носки, банты, заколки, белые гольфы или колготы для девочек, осенняя верхняя одежда, демисезонная обувь, денежные сборы родительского комитета в фонд класса и многое другое.
Они отметили, что среднемесячная номинальная зарплата в первом квартале 2023 года была равна 340,6 тысячи тенге, медианная (то есть зарплата "среднего казахстанца") - 225,7 тысячи тенге. При этом расчетный уровень расходов, использованных на потребление, был равен 80,2 тысячи тенге на одного человека в месяц. Из них на непродовольственные товары уходило 19,6 тысячи тенге. Таким образом, затраты родителей на минимальный набор одежды, обуви и канцелярских принадлежностей превышают средние месячные расходы на непродовольственные товары в четыре раза.
15.09.2023, 11:25 136771
Прокурор запросил шесть лет для Боранбаева
Фото: Sputnik/Владислав Воднев
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Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном суде апелляционная коллегия сегодня рассматривает дело в отношении казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева. Прокуратурой Астаны заключено процессуальное соглашение о признании вины с К. Боранбаевым и другими подсудимыми по делу о растрате денежных средств АО "КазТрансГаз" (статья 189, часть 4, УК) и их легализации (статья 218, часть 3, УК).
По закону обязательными условиями для заключения такого соглашения является добровольное волеизъявление подсудимых, их согласие с предъявленным обвинением, неоспаривание доказательств, признание ущерба и согласие потерпевшего. Учитывая, что подсудимые полностью признали вину и возместили ущерб в размере 14,5 млрд тенге, с согласия потерпевшей стороны прокуратурой города принято решение о заключении процессуального соглашения", - сообщили в прокуратуре города Астаны.
Отмечается, что по условиям соглашения подсудимые не оспаривают свою вину в инкриминируемых им преступлениях и согласны с назначением Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому с конфискацией имущества, Тайыру Жанузаку - 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением всех троих права занимать должности на государственной службе.
Как уточнили в ведомстве, такой размер наказания определен исходя из требований статьи 55, часть 3, Уголовного кодекса, согласно которой в случае заключения процессуального соглашения срок и размер наказания не может превышать половину максимального срока, предусмотренного соответствующей статьей особенной части УК.
Учитывая, что максимальное наказание по статьям 189 и 218 УК не превышает 12 лет, подсудимым предложено назначить по 6 и 5 лет лишения свободы (не более половины максимального срока) соответственно.
Процессуальное соглашение направлено в суд для рассмотрения и принятия решения о его утверждении.
В прокуратуре напомнили, что ранее, 22 августа, в ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции подсудимыми было заявлено ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.
Ранее сообщалось, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?