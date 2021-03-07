Волонтер Ирина Катухова с командой единомышленников помогла сотням жителей Акмолинской области

Кокшетау. 6 марта. Kazakhstan Today - В Год волонтера казахстанцы продемонстрировали единство и сплоченность, солидарность, неравнодушие и заботу друг о друге. Активными инициаторами и участниками многих благотворительных проектов во всех регионах страны стали женщины, поскольку природой заложенные доброта, забота, безвозмездная помощь окружающим - это неотъемлемая часть их жизни. Не стала исключением и Акмолинская область, в которой представительницами прекрасного пола реализовано множество социальных и добровольческих идей, сообщает управление внутренней политики, передает Kazakhstan Today.

Одной из таких женщин с активной гражданской позицией, бескорыстно помогающей нуждающимся людям, является Ирина Катухова - директор общественного фонда "Доброе сердце Lider.KZ".

На протяжении пяти лет Ирина Катухова вместе со своей дружной командой помогает людям, оказавшимся в беде, требующим социальной поддержки и внимания.

За этот период под руководством Ирины волонтеры фонда приняли участие в более 300 мероприятиях по поиску людей, оказали помощь продуктовыми пакетами более 5000 многодетным и малообеспеченным семьям, организовали сборы денежных средств 100 детям, нуждающимся в срочной медицинской помощи.

Во время первой волны пандемии добровольцы организовали сбор помощи продуктами и медикаментами более 500 семьям, оказали помощь медицинским организациям.

В моей практике нередко встречались случаи, когда дети радовались элементарным игрушкам и фруктам, а у людей преклонного возраста наворачивались слёзы от оказанной помощи. Это ли не счастье - видеть радость в глазах своих соотечественников? Если в моих силах сделать счастливее человека, почему бы не воспользоваться этой возможностью", - поделилась Ирина Катухова.

Стоит отметить, что недавно волонтерами общественной организации при поддержке местных предпринимателей были приобретены дома для трех семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Еще одним благим делом фонда стало открытие в Кокшетау в День благодарности пансионата для одиноких пенсионеров и женщин, подвергшихся семейно-бытовому насилию.

К слову, по итогам 2020 года на областной премии "Jas Aqmola" общественный фонд "Доброе сердце Lider.KZ" признан лучшей волонтерской организацией, а Ирина Катухова награждена медалью "Халык алгысы".

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