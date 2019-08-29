Волонтер из Италии обучает английскому языку жителей Егиндыкольского района Акмолинской области

Кокшетау. 28 августа. Kazakhstan Today - Мавзолей "Бектемир Суфу" вошел в список сакральных объектов Акмолинской области. В текущем году силами местных жителей были проведены работы по благоустройству его территории. Об этом, и реализации других направлений и проектов в рамках реализации госпрограммы "Рухани жангыру" проинформировал на брифинге аким Егиндыкольского района Ерлан Исабеков, сообщает Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики, передает Kazakhstan Today.

Неравнодушными меценатами по спецпроекту "Туган жер" в текущем году вкладываются немалые деньги в развитие местной инфраструктуры. Так, в селе Узынколь проводится капитальный ремонт 11 заброшенных домов, которые будут предоставлены для заселения молодым специалистам. В селе Коркем Алакольского сельского округа завершается строительство спортивного зала ангарного типа на сумму более 17 млн тенге. В районном центре, селе Егиндыколь сельхозтоваропроизводители предоставили бесплатное жилье многодетной семье, провели текущий и ямочный ремонт улиц Гагарина и Мира", - отметил Исабеков.

По его словам, также состоялся четвертый ежегодный праздник в селе Коржинколь, в связи которым были проведены работы по благоустройству, восстановлены общественная баня и кафе, построен стадион. Произведено озеленение села Полтавское, где высажено саженцев плодовых и других деревьев на сумму 10 млн тенге. В селах Бауманское, Спиридоновка и Коржинколь руководителями агроформированиями организовано бесплатное питание для учеников сельских школ.

Аким региона остановился на работе, проводимой для формирования восприимчивости подрастающего поколения к лучшим мировым достижениям и практикам.

В школах района открыты два кабинета робототехники, оснащенные необходимыми приборами и техническими средствами обучения. Занятия в них проводят педагоги, прошедшие специальное обучение. В мае текущего года была проведена встреча с выпускниками школ района, где в неформальной беседе обсуждены современные тенденции развития рынка труда. Необходимо развивать универсальные навыки, так называемые Soft Skills - адаптивности, умению решать проблемы, компьютерной и технической грамотности, коммуникации и так далее. Статистика текущего года показывает, что благодаря проводимой работе по профориентации среди молодежи, более 80% выпускников школ поступили в высшие и средне-специальные учебные заведения на рабочие специальности, требуемые на селе", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что в преддверии Года волонтера в село Егиндыколь прибыл преподаватель Лудовико Десейро, который уже в течение месяца бесплатно обучает детей и взрослых английскому языку. Основная цель данного проекта заключается не только в изучении иностранного языка, но и культуры, традиций и лучших достижений стран Европейского Союза.

Исабеков рассказал собравшимся и о работе, проводимой в рамках сохранения национальной идентичности.

На базе Егиндыкольской средней школы №1 открыт клуб семейных ценностей "Шамшырак". Его члены проводят мероприятия, нацеленные на сохранение культурного наследия, способствуют оказанию спонсорской помощи детям-сиротам и малообеспеченным семьям. А пожилые женщины проводят беседы со школьницами по воспитанию девочек в казахских семьях", - сказал он.

Аким напомним, что в 2020 году Егиндыкольский район празднует свой 50-летний юбилей. В рамках празднования планируется строительство нового 27-квартирного жилого дома, детских и спортивных площадок, реконструкция парков, центрального стадиона. А также ремонт других внутрипоселковых дорог в селах района, устройство пешеходных тротуаров и другие виды работ.

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