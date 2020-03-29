Волонтеры Алматы объединились для помощи горожанам в борьбе с COVID-19

Алматы. 28 марта. Kazakhstan Today - Для четкой координации действий они открыли оперативный волонтерский штаб на базе Молодежного лофт-центра, сообщили в пресс-службе акимата города, передает Kazakhstan Today.

Основной костяк штаба составляют более 100 тружеников на ниве добра. Все они прошли соответствующий инструктаж и тренинги по мерам предосторожности, правилам поведения во время чрезвычайного положения. Волонтерам выдали специальные бейджи с порядковыми номерами и печатью акимата Алматы. За несколько дней карантина волонтеры, вооруженные средствами индивидуальной защиты и спецтранспортом, заметно пополнили копилку дел милосердия. Ребята привезли продукты питания и лекарства 551 пенсионеру, имеющему ту или иную степень инвалидности", - говорится в сообщении.

Также осуществили мониторинг в 166 объектах торговли и услуг, 80 из которых на поверку оказались ограничены в предпринимательской деятельности. По следам активистов прошлись уполномоченные органы и приняли к нарушителям соответствующие меры.

Не смолкает в штабе и телефон горячей линии: 279-16-91. В диалоге на предмет необходимой помощи и всевозможных консультаций, в том числе и юридических, уже приняли участие 475 жителей мегаполиса.

Объединенные идеей созидания, парни и девушки помогли подготовить к дезинфекции помещения для медиков, полицейских, работников коммунальных служб из пригорода, на время карантина проживающих в Алматы. Всего для них в городских студенческих общежитиях обустроено более 20 тысяч койко-мест.

Волонтерский штаб работает с 08.00 до 20.00, аккаунты в Инстаграме и Фейсбуке:





















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Уважаемые алматинцы! Мы, волонтеры, готовы приложить все усилия и оказать максимальную помощь жителям нашего города, которые нуждаются в нашей поддержке в изменившихся условиях. Вместе мы справимся!!! #Bizbirgemiz".

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