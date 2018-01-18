Всемирный день снега отметят в Алматы 21 января

Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - 21 января, в 11.00, на международном комплексе лыжных трамплинов "Сункар" пройдет спортивный фестиваль "Всемирный день снега", передает Kazakhstan Today.

В рамках мероприятия состоятся соревнования по зимним видам спорта: лыжные гонки, двоеборье, биатлон, горнолыжный спорт, фристайл и прыжки с трамплина, сообщает информационно-спортивный ХАБ.

Праздник был создан Международной федерацией лыжного спорта (FIS) в 2007 году для популяризации зимних видов спорта и активного образа жизни среди детей и взрослых. Он приносит радость и удовольствие от пребывания на снегу. В этот день дети изучают снег, встают на лыжи/сноуборд, узнают много нового об окружающей среде, пользе зимних видов спорта, а также знакомятся с техникой безопасности и правилами поведения на и вне снега, сообщают организаторы.

В этом году празднования пройдут на нескольких объектах: МКЛТ "Сункар", ГК "Шымбулак", ГК "Лесная сказка", ТРЦ "MEGA Park". Будут организованы игры и развлечения для детей на свежем воздухе.

Во время соревнований будет проводиться обучение детей катанию на лыжах, будут организованы катания на баллонах и санках. С помощью профессиональных инструкторов дети смогут встать на лыжи и попробовать свои силы в зимних видах спорта. Закончится мероприятие флешмобом.

"Мы надеемся, что Всемирный день снега доставит удовольствие каждому маленькому участнику, что дети запомнят его на всю жизнь и захотят вновь и вновь принимать участие в этом мероприятии все последующие годы. Девиз "Всемирного дня снега", отражающий его концепцию и его суть - "explore, enjoy, experience - изучить, насладиться, прочувствовать. Главная задача праздника - привлечение детей к систематическим занятиям зимними видами спорта, пропаганда физической культуры и спорта, а также повышение их роли в жизни каждого человека", - отмечают организаторы.

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