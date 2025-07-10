Выезжающим за рубеж казахстанцам напомнили правила вывоза валюты

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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте государственных доходов по Мангистауской области напомнили, сколько иностранной валюты можно вывозить за рубеж.





Как рассказали налоговики, согласно Таможенному кодексу, декларированию подлежат наличные денежные средства и дорожные чеки, если их общая сумма при единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи декларации.





Однако в целях защиты национальных интересов страны и обеспечения финансовой стабильности на сегодняшний день действует указ президента, согласно которому запрещено вывозить наличную иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США.





Вместе с тем в соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии сведения о товарах для личного пользования физических лиц, не достигших 16-летнего возраста, указываются вместе со сведениями о товарах для личного пользования лица, сопровождающего указанных лиц, в одной пассажирской таможенной декларации.





Таким образом, на каждого члена семьи допускается перемещать наличной иностранной валюты, не превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США", - подытожили в департаменте госдоходов.