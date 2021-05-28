В Wildberries прокомментировали претензию покупательницы

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Представитель интернет-магазина Wildberries Анфиса Ронжина прокомментировала претензию покупательницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы изучили кейс данной покупательницы: 30 апреля, после сдачи товаров, возврат денежных средств был осуществлен без задержек. Денежные средства за возврат платьев были перечислены в тот же на 2 разные карты, с которых она ранее осуществляла оплату. В случае, если покупательница затрудняется определить, на какие из карт был осуществлен возврат средств за покупки, мы готовы предоставить консультацию", - прокомментировала она.

В компании отметили, что все возвраты покупателям Wildberries осуществляются без задержек в день сдачи товаров. Срок зачисления средств от 1 до 10 календарных дней, в зависимости от банка.

Накануне в редакцию Kazakhstan Today обратилась жительница Атырау Нарине Апицарян . По словам девушки, с момента возврата товара прошел почти месяц, а деньги за него так и не поступили.

В октябре прошлого года казахстанцы подали на Wildberries более 90 жалоб на сумму 3,9 млн тенге . В результате переговоров 66 потребителям возврат средств на сумму 3,2 млн тенге был осуществлен. Остальным потребителям обещали вернуть деньги до конца октября 2020.

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