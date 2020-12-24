Яндекс.Такси и Яндекс.Еда в Казахстане продлевают действие фонда финансовой помощи для водителей и курьеров, пострадавших от коронавируса

Показатели заболеваемости по-прежнему высокие, и мы понимаем, как важна будет помощь партнерам в 2021 году. Мы продолжим поддерживать тех, кто столкнулся с заболеванием или вынужден был уйти на карантин", - сообщил исполнительный директор Яндекс.Такси по развитию рынков Центральной Азии Тамирлан Шапиев.
Впервые фонд был сформирован в марте 2020 года, в начале пандемии коронавируса. Общий объем фонда - более 6 миллионов долларов.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства