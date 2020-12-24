Яндекс.Такси и Яндекс.Еда в Казахстане продлевают действие фонда финансовой помощи для водителей и курьеров, пострадавших от коронавируса

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - Сервисы Яндекс.Такси и Яндекс.Еда в Казахстане продлевают действие фонда финансовой помощи партнеров. Программа распространяется на курьеров и водителей, которые заболели коронавирусом или были отправлены на карантин из-за контактов с заболевшими. Теперь они смогут получить выплату до конца 2021 года. Программа действует еще в семи странах (Россия, Армения, Грузия, Сербия, Латвия, Эстония и Молдова), в остальных странах присутствия сервиса идет процесс подключения, передает Kazakhstan Today.

Показатели заболеваемости по-прежнему высокие, и мы понимаем, как важна будет помощь партнерам в 2021 году. Мы продолжим поддерживать тех, кто столкнулся с заболеванием или вынужден был уйти на карантин", - сообщил исполнительный директор Яндекс.Такси по развитию рынков Центральной Азии Тамирлан Шапиев.

Впервые фонд был сформирован в марте 2020 года, в начале пандемии коронавируса. Общий объем фонда - более 6 миллионов долларов.

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