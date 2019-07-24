Юный казахстанец смог избежать наказания за прорыв на футбольное поле ради встречи с Роналду (ВИДЕО)

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Юный казахстанец, который выбежал на поле во время футбольного матча в Сингапуре ради встречи с Криштиану Роналду, избежал крупного штрафа благодаря помощи казахстанского консула, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 21 июля в Сингапуре состоялся футбольный матч между командами "Ювентус" и "Тоттенхэм" в рамках международного кубка чемпионов. По данным СМИ, во время игры 14-летний казахстанец Ахмади Ержанов выбежал на поле ради встречи с Криштиану Роналду, который в это время находился на скамейке запасных.

После инцидента мальчика и его отца доставили в полицию. Как рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК, им грозил крупный штраф и другие меры наказания. Для помощи казахстанцам в полицейский участок немедленно выехал казахстанский консул, который помимо предоставления консульской помощи выступил их переводчиком. В итоге подросток получил лишь предупреждение.





Между тем, как стало известно, мальчик смог встретиться с Роналду благодаря главному тренеру "Ювентуса" Маурицио Сарри.

Я заметил юного болельщика в центре поля и догадался, что он хочет сделать фото с Роналду. Я испугался, что мальчика скрутят, поэтому дал ему знак подойти ко мне. Когда парень подошел, я направил его сфотографироваться с Криштиану. Я всегда испытываю радость, когда вижу ребенка на поле", - прокомментировал Сарри после матча, пишет news.sportbox.ru .

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