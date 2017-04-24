Астана. 24 апреля. Kazakhstan Today - За 2016 год в Казахстане на 5,5% выросло число суицидов, сообщил председатель Комитета по правовой статистике и спецучетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин.

"В 2016 году в Казахстане увеличились суициды на 5,5% (3942 против 3735) и незначительно уменьшились попытки суицидов на 2,1% (с 6047 до 5922). В текущем году при сравнении показателей за первый квартал уже отмечается снижение суицидов на 8,7% (с 931 до 850), а попытки снизились на 35,4% (с 1563 до 1010)", - написал в Facebook глава комитета, передает Kazakhstan Today.

По его данным, основные причины суицидов остаются неизвестны - за 2016 год произошло таких 1756 самоубийств. Точные причины известны только более чем по 700 фактам: из-за одиночества с чувством отверженности 175 случаев; из-за тяжелого материального положения - 124; конфликтные отношения с родственниками - 117; из-за конфликтов с супругом - 114; тяжелые заболевания - 110; из-за развода - 89; неблагоприятные жилищные условия - 49.

Больше всех, по информации Мусина, суицид совершают лица в возрасте от 35 до 44 лет - 899 (в 2015 году - 775), из них мужчины - 755 (в 2015 - 652) и женщины - 144 (в 2015 - 123).

"Как показывает статистика, 75,5% (2975) суицидов в Казахстане совершены в трезвом состоянии, а в алкогольном лишь 20,8% (821), в болезненном состоянии психики только 3,3% (128)", - отметил представитель Генпрокуратуры.

Он также привел мировую статистику в этой сфере. По данным ОЭСР за 2014 год, среди стран ОЭСР на первом месте оказалась Литва (27,1 суицидов на 100 тыс. человек), далее в список включены такие страны, как Венгрия (18) и Эстония (17,3).

"При сопоставлении их с Казахстаном мы будем занимать 4-е место с уровнем 17,2 суицидов на 100 тыс. человек. Нашли также данные Всемирной организации здравоохранения за 2015 год, согласно которым Казахстан находится на 4-м месте с уровнем самоубийств 27,5 на 100 тыс. населения. Тогда как фактически уровень суицидов в Казахстане на 2015 год составил 21,1 на 100 тыс. населения. Изучили рейтинг и выяснили, что сведения используются с сайта https://en.wikipedia.org/.../List_of_countries_by_suicide_rate, на котором предоставлена возможность пользователям самостоятельно указывать уровень суицидов, с возможностью свободной корректировки. При такой расстановке Казахстан должен быть расположен на 11 месте, в следующей последовательности - после Шри-Ланки, Гайаны, Монголии, Кот-д'Ивуара, Суринама, Гвинеи, Литвы и Республики Кореи", - отметил Мусин.

Он добавил, что выявленные неточности были незамедлительно скорректированы, "тем не менее, уровень суицидов в стране остается высоким".

"По мнению экспертов, помимо позиции в международном рейтинге, существуют еще и так называемые внутренние "географические маркеры", которые отражают неодинаковую ситуацию в отдельных регионах. К примеру, если в южных регионах Казахстана вследствие сложившейся ментальности, культуры и общения, один из низких уровней самоубийства - около 15 на 100 тыс. населения, то в северных и восточных областях он самый высокий - около 40 случаев на 100 тыс. населения, что в 1,5 раза выше критического уровня, определяемого ВОЗ. Кроме того, казахстанские мужчины в 4 раза чаще совершают суицид, чем женщины. Тогда как в мире это соотношение - 1/3", - привел данные глава комитета.

В качестве положительного фактора от отметил то, что в Казахстане сделан большой акцент на профилактику подросткового суицида.

"Если в среднем в мире показатель подросткового суицида составляет 6-7 случаев на 100 тыс., то в Казахстане этот показатель в 2 раза ниже, или 3-4 суицида на 100 тыс. несовершеннолетних", - прокомментировал Мусин.

В завершение своего поста в соцсети представитель надзорного органа предложил "определить ответственный госорган в борьбе с суицидом по примеру зарубежных стран (Великобритания, Япония, Израиль, Шотландия, Германия, Финляндия и др. страны Евросоюза)".

Просмотров: 970