За январь - март в Казахстане на 10,2% увеличилось количество зарегистрированных легковых автомобилей

Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - За январь - март 2019 года в Республике Казахстан зарегистрировано 220 788 легковых автомобилей, что больше на 10,2% к соответствующему периоду прошлого года, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан, по состоянию на 1 апреля 2019 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3693,3 тыс. единиц.

За январь - март текущего года было зарегистрировано 2850 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 4203 человека. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 6,5%, сообщил Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

По состоянию на 1 апреля 2019 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 18 178 страховых выплат на сумму 6,9 млрд тенге.

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