24.04.2026, 19:00 60911
Зачем в Алматы закрывают арыки, объяснили в акимате
Частичное накрытие осуществляется в целях повышения безопасности пешеходов и снижения риска ДТП
Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Арычная система на отдельных участках города Алматы частично накрывается в рамках модернизации городской инфраструктуры, сообщили в управлении развития общественных пространств Алматы.
Арыки являются важной частью исторического облика Алматы, однако значительная их часть сегодня фактически выполняет функцию ливневой канализации. В современных условиях города проводится поэтапное приведение этой системы к актуальным стандартам безопасности и комфорта", - проинформировали в акимате.
В акимате отметили, что частичное накрытие осуществляется в целях повышения безопасности пешеходов и снижения риска дорожно-транспортных происшествий; обеспечения санитарного состояния и упрощения обслуживания системы; создания условий для развития озеленения и внедрения системного полива.
При этом, как уточнили в акимате, функционирование системы водоотведения полностью сохраняется - обеспечивается отвод ливневых и талых вод, а доступ для обслуживания осуществляется через специальные технические решения.
Ранее сообщалось, что мужчина утонул в арыке во время сильных дождей в Алматы.
24.04.2026, 20:36 58071
В Алматы не осталось земель под ИЖС
Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы нет свободных земельных участков, которые можно было бы выдавать под индивидуальное жилищное строительство, сообщает МИА "Казинформ".
С учетом того, что, согласно функциональному зонированию, в границах города Алматы не предусматриваются территории для развития индивидуального жилищного строительства, постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) не производится, посредством портала электронного правительства в Алматы также не осуществляется. Земельные участки под ИЖС не предоставляются", - сообщили изданию в управлении земельных отношений Алматы.
Как отметили в акимате, жилье в городе планируют развивать за счет многоэтажной и малоэтажной плотной застройки, а также реконструкции существующих жилых районов.
Напомним, за последние 15 лет город Алматы значительно расширился. В 2011 году по указу президента в состав мегаполиса были включены земли Алматинской области - 1330,25 гектара из Илийского, Карасайского и Талгарского районов. В 2012 году территория города увеличилась еще на 11 920,93 гектара. Последние изменения произошли в 2014 году, когда был образован Наурызбайский район, включивший части Бостандыкского и Ауэзовского районов, а также территорию Карасайского района области.
После расширения в состав города вошли значительные территории дачных массивов, однако их целевое назначение во многих случаях осталось "садоводство", то есть участки формально не переведены в статус жилой застройки. В результате внутри городской черты сформировались жилые зоны с дачным назначением. При этом стоимость таких участков ниже, чем у земель с городским статусом, что вызывает вопросы у жителей, проживающих там на постоянной основе.
Ранее эксперты заявили, что генплан развития Алматы до 2040 года не отвечает реалиям и потребностям мегаполиса.
24.04.2026, 20:09 60911
Демонтируют ли развлекательный комплекс среди кладбищ: акимат рассматривает вопрос
Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы продолжает рассматривать запрос Kazakhstan Today о возможном демонтаже частного развлекательного комплекса Gorki.kz в Бостандыкском районе, расположенного среди кладбищ, передает корреспондент агентства.
В рамках рассмотрения данного обращения направлен запрос, ответ на который в настоящее время ожидается. В связи с вышеизложенным прошу продлить срок рассмотрения данного обращения для всестороннего и детального рассмотрения, а также получения необходимой информации", - сообщили в управлении.
Напомним, этой зимой в предгорной зоне Алматы компания Gorki.kz организовала массовые катания с возведением горок. Площадка при этом расположена в непосредственной близости от трех кладбищ, два из которых являются мусульманскими. Информационное агентство Kazakhstan Today неоднократно поднимало вопрос о работе этого объекта.
Заместитель акима Алмасхан Сматлаев подтвердил наличие нарушений на указанном участке. По информации заместителя акима, территория площадью 18 гектаров находится в частной собственности, однако ее целевое назначение - сельскохозяйственные угодья. Организация массовых развлекательных мероприятий на землях данной категории является нарушением законодательства.
На данный момент площадка не функционирует, однако ее конструкции до сих пор остаются на месте и не демонтированы. Несмотря на благоприятные погодные условия, работ по разбору и вывозу сооружений не проводится: объект продолжает возвышаться посреди захоронений, что вызывает дополнительную обеспокоенность среди местных жителей. Собираются ли его демонтировать, остается неизвестным. Между тем акимат Алматы регулярно отчитывается о сносе незаконно возведенных объектов в различных районах города. Среди основных причин сноса отсутствие - разрешительных документов.
23.04.2026, 17:29 128831
У приюта для бездомных животных в Алматинской области изымают землю
Фото: Depositphotos
Конаев. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Владелица приюта для бездомных животных ZooHome Евгения Мамаева в соцсетях сообщила, что, согласно решению суда, участок, на котором расположен приют, изымают в пользу государства.
По словам руководительницы, в настоящее время в приюте проживает более 600 питомцев.
Суд города Конаева вынес решение об изъятии нашей земли в фонд государства. Земля моя и находится в моей частной собственности. Землю я покупала 5 лет назад, и на данный момент вынесено решение суда о том, чтобы просто забрать. Мою землю, на которой живут не два человека и не три человека, а сотни животных, которых спасали годами", - рассказала женщина.
Евгения Мамаева уточнила, что причиной изъятия стало нецелевое использование земли. Она утверждает, что участок размером 2 гектара отберут без какой-либо компенсации.
Напомним, на днях мажилис РК одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность их умерщвления.
По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.
Законопроект вызвал волну возмущения среди активистов, зоозащитников и простых казахстанцев. Некоторые их них даже предложили демонтировать недавно установленный памятник спасению собаки в Алматы, назвав его установку "отвратительным лицемерием".
По мнению зоозащитников, принятые поправки делают государство карателем.
23.04.2026, 16:37 132816
КГД заявил об устранении проблем с оплатой соцплатежей самозанятых Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан ответили на жалобы самозанятых казахстанцев на невозможность оплатить обязательные отчисления, передает корреспондент агентства.
При осуществлении оплаты социальных платежей лицами, применяющими СНР для самозанятых, действительно наблюдались технические затруднения. В настоящее время сомазанятые лица могут оплачивать социальные платежи, оплата проходит, все работает в штатном режиме", - заявили в комитете в ответ на запрос Kazakhstan Today.
Напомним, вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились казахстанцы с жалобами. По словам читателей, при попытке оплатить обязательные пенсионные взносы, ОПВР, социальные отчисления и медицинское страхование через банковские приложения платежи не проходят и спустя некоторое время возвращаются на счет отправителя. В причинах отмены платежа указывается следующее "Период в списочной части не совпадает с данными КГД".
Также самозанятые опасаются, что из-за невозможности своевременно перечислить платежи им могут быть начислены пени и даже штрафы.
Стоит отметить, что проблемы с оплатой также наблюдались в прошлом месяце. Тогда платежи тоже не проходили и возвращаются на счет отправителя.
Ранее начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today жалобы самозанятых казахстанцев на невозможность оплатить обязательные отчисления.
По его словам, если гражданин предпринимал реальные действия для уплаты обязательных платежей, однако не смог их выполнить по причинам, связанным с техническими сбоями банковских или государственных систем, применение штрафных санкций является незаконным.
23.04.2026, 12:16 147591
На улице Пушкина в Алматы установили скульптуру поэта и персонажей его произведений
Фото: Дмитрий Доценко, Instagram/dots_foto
Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На реконструируемой улице Пушкина в Алматы появилась новая скульптурная композиция с изображением поэта Александра Пушкина, сидящего на лавочке с пером в руке. Также на пешеходной зоне установлены фигуры персонажей из его произведений - золотой рыбки и ученого кота. Необычную городскую инсталляцию запечатлел на своих снимках алматинский фотограф Дмитрий Доценко.
Александр Пушкин изображен в расслабленной позе, словно присел на минуту во время прогулки по городу. Композицию дополняют персонажи его сказок: золотая рыбка и ученый кот с книгами. Примечательно, что фигура кота установлена под живым дубом, что создает прямую отсылку к знаменитому "Лукоморью" из поэмы "Руслан и Людмила".
Реконструкция улицы Пушкина продолжается. Ожидается, что после завершения работ она станет одной из новых прогулочных локаций в центре города.
Напомним, в марте на набережной озера Сайран в Алматы установили арт-объект "Единство", посвященный реальной истории спасения собаки в 2016 году. Скульптура работы Ербосына Мельдибекова изображает прохожих, выстроившихся в живую цепь, чтобы вытащить тонувшее животное из воды.
После открытия арт-объект получил широкую известность не только в Казахстане, но и за рубежом. О нем написали более ста зарубежных СМИ, включая CBS, BBC Arabic, The Times of India и La Repubblica.
22.04.2026, 16:39 226926
Уведомления по мобильным переводам казахстанцы начнут получать в мае - Минфин
Фото: Depositphotos
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, что банки передали все данные по мобильным переводам физлиц и в мае начнется рассылка уведомлений, передает корреспондент агентства.
Как заявил вице-министр финансов Ержан Биржанов, на сегодняшний день все банки страны уже передали сведения о переводах физических лиц. В настоящее время государственные органы проводят их анализ и систематизацию.
По его словам, работа включает сопоставление данных по различным категориям налогоплательщиков, в том числе индивидуальных предпринимателей, самозанятых и нерезидентов.
Сейчас идет обработка данных. Уведомления будем направлять только в мае, потому что эту информацию необходимо проанализировать и распределить по категориям", - отметил Биржанов.
Он добавил, что пока рано говорить о количестве граждан, чьи переводы могут попасть под налоговый контроль, поскольку данные могли дублироваться из разных банков.
Напомним, что в Казахстане с 15 апреля начали проверять проверять мобильные переводы граждан. Согласно действующим критериям, под внимание налоговых органов попадают граждане, если денежные переводы поступают от 100 и более разных отправителей в течение трех последовательных месяцев на общую сумму свыше 1 020 000 тенге (12 минимальных заработных плат).
Между тем отметим, что самозанятые казахстанцы вновь заявили о проблемах с оплатой обязательных отчислений. По их словам, при попытке оплатить обязательные отчисления платежи отменяются и возвращаются на счет в банке. Ранее с такой же проблемой граждане уже обращались в редакцию. Тогда в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, отвечая на запрос Kazakhstan Today, заверили, что "данные технические проблемы были устранены до наступления срока уплаты социальных платежей за период февраль 2026 года".
22.04.2026, 15:07 196541
В Алматы школьники отметили День китайского языка ООН
Фото: Синьхуа
Алматы. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню китайского языка ООН, состоялось в понедельник в международной школе "Тамос" в Алматы, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Мероприятие было организовано генеральным консульством КНР в Алматы совместно с международной школой "Тамос". В нем приняли участие генеральный консул КНР в Алматы Су Фанцю, консул по образованию генконсульства КНР в Алматы Хуан Сяоминь и руководство международной школы "Тамос".
На церемонии открытия Су Фанцю поздравил участников с успешным проведением Международного дня китайского языка и призвал школьников к изучению языка. Он также пообщался с детьми на темы истории китайских иероглифов и использования китайского языка.
Мы на протяжении тысячелетий являемся соседями Китая. У наших наций действительно богатые традиции взаимодействия", - отметил генеральный директор школы "Тамос" Бауыржан Сериков.
По его словам, в школе китайский язык изучают порядка 500 учеников.
Китайский - это глобальный язык Востока. Наша школа уделяет очень большое внимание преподаванию китайского языка нашему будущему поколению", - подчеркнул Сериков.
В свою очередь директор лингвистического отделения школы Лейла Турсынова подчеркнула, что китайский язык - неотъемлемая часть мировой культуры.
Он несет в себе многовековую историю и философию. Мы придаем огромную важность тому, чтобы наши ученики изучали этот язык. Так мы развиваем свои навыки межкультурной компетенции", - сказала она.
Мать одной из учениц школы рассказала, что изучать китайский язык было собственным желанием ее дочери.
Моя дочь уже около двух лет изучает китайский язык. Ей нравится все, что связано с Китаем. Ее мечта - увидеть Терракотовую армию и Великую Китайскую стену", - рассказала женщина.
