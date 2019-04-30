Заключительная часть саги "Мстители: Финал" собрала в первый уикенд $1,2 млрд по всему миру

Алматы. 29 апреля. Kazakhstan Today - Заключительная часть саги о супергероях "Мстители: Финал" собрала в первый уикенд проката $1,2 млрд по всему миру, передает Kazakhstan Today.

Долгожданный выход заключительной части саги о команде супергероев "Мстители: Финал" ознаменовался настоящей победой не только по результатам домашнего бокс-офиса, но и международного проката. Согласно официальным данным, фантастический блокбастер от режиссеров Энтони и Джо Руссо собрал в первый уикенд $1,2 млрд по всему миру. Предыдущий рекорд принадлежал предшественнику - тогда фильм "Мстители: Война бесконечности" заработал $640 млн в мировом прокате, пишет "Газета.Ru" .

Что касается американского бокс-офиса, то в свои первые выходные лента собрала $350 млн, что значительно превышает выручку предыдущей части в 2018 году ($257 млн). На этом рекорды не заканчиваются - в премьерный день блокбастер заработал $157 млн. Для сравнения: седьмой эпизод знаменитой саги "Звездные войны: Пробуждения силы" режиссера Джея Джея Абрамса собрал в 2015-м $119 млн.

Примечательно, что на втором месте по сборам после США идет Китай, где в первый день проката финальной части "Мстителей" удалось выручить $107,2 млн, став лучшим показателем в стране за всю историю, включая китайские проекты.

В России премьера заключительной части состоится 29 апреля - на пять дней позже мировой. Однако и здесь "Мстителям" удалось побить рекорд по предварительным продажам за всю историю отечественного проката. Как сообщила компания Disney, общая сумма с предпродажи составила 127 млн рублей.

По неофициальной информации, премьера финальной части в России была отложена по настоянию Министерства культуры России из-за показа отечественной ленты "Миллиард", что вызвало недовольство многочисленных поклонников фантастической эпопеи. Тогда юридический телеграм-канал "Поворот на Право" направил жалобу в Федеральную антимонопольную службу с просьбой разъяснить законность действий Минкульта, однако ответа так и не последовало.

Мы увидели в этой ситуации проявление нарушения конкурентного законодательства, - говорится в сообщении. - Такие действия властей с кинотеатрами можно обозначить как согласованные действия, ограничивающие конкуренцию, на что есть прямой запрет в законе".

На второй строчке американского бокс-офиса разместился другой блокбастер Marvel Studios - первый сольник компании, посвященный супергероине, - "Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли. Как и ожидалось, картина сумела сохранить позиции в пятерке лидеров и заработала еще $8 млн.

Следом идет фильм ужасов Майкла Чавеса "Проклятие плачущей", основанный на мифе о "Ла Йороне", или "Плачущей" из мексиканского фольклора. Хоррор продюсера Джеймса Вана, заработал около $7,5 млн.

Сильное падение в сборах (примерно 70%) ощутила на себе биографическая драма "Прорыв" с Тофером Грейсом в главной роли. По результатам американского бокс-офиса, дебютный фильм студии Fox после слияния с Disney, повествующий о чудесном исцелении 14-летнего подростка, провалившегося под лед озера в Миссури, заработал около $6 млн.

На несколько позиций ниже своих "супергеройских товарищей" опустился фильм расширенной киновселенной DC "Шазам!". По итогам уикенда 26-28 апреля лента, повествующая о подростке, наделенном супергеройскими способностями, принесла своим создателям $5,5 млн.

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