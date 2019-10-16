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Замглавы Управления координации занятности и соцпрограмм Мангистауской области подозревается в получении взятки

15.10.2019, 11:08 10639
Актау. 15 октября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя ГУ "Управление координации занятности и социальных программ" Мангистауской области по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.
 
"Она, являясь председателем комиссии по вопросам привлечения иностранной рабочей силы, подозревается в получении взятки в виде кондиционера от руководителя отдела указанного ГУ, за общее покровительство по работе", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
 
Как сообщалось ранее, продолжается досудебное расследование в отношении руководителя отдела по вопросам привлечения иностранной рабочей силы данного ГУ по подозрению в неоднократном получении взяток в размере от 500 до 1000 долларов США от представителей иностранных компаний, за беспрепятственную выдачу и продление рабочих виз иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на территории области.
 
Досудебные расследования продолжаются.
 
Окончательное решение в отношении подозреваемых, с определением степени их виновности, будет вынесено судом.
 

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