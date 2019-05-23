Заморозки и сильные дожди ожидаются ближайшие дни в Казахстане

Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - Заморозки на севере, сильные дожди на юге ожидаются 23-25 мая в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Антициклон, сместившийся на западную половину Казахстана, очень быстро уйдёт за его пределы. А ему на смену опять с Европейской территории России начнут перемещаться холодные атмосферные фронты, с которыми ожидаются дожди с грозами, в горных районах юга и юго-востока сильные, температура воздуха ниже климатической нормы на 2-6 градусов", - сообщает "Казгидромет".

Также, по информации синоптиков, в северных, центральных и восточных областях в ближайшую ночь ожидаются заморозки до 3 градусов.

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